Roberta Di Padua, storica dama di Uomini e Donne, continua a sorprendere i fan. Dopo la scelta che l’ha vista lasciare lo studio mano nella mano con Alessandro Vicinanza, ex di Ida Platano, la loro storia d’amore procede a gonfie vele. Oggi la coppia festeggia un traguardo speciale: l’acquisto della prima casa da parte dell’ex volto del dating show di Maria De Filippi.

L’acquisto della prima casa: un sogno realizzato

In una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Roberta Di Padua ha svelato di aver raggiunto un obiettivo personale che sognava da tempo: comprare casa. “Ho acquistato la mia prima casa… Ho inviato ad Alessandro una foto con le chiavi, dicendogli che quella sarebbe stata anche casa sua”, ha raccontato con entusiasmo.

Un gesto che dimostra quanto l’ex cavaliere sia parte integrante della sua vita. Roberta ha anche confidato che il compagno è molto orgoglioso di lei per questo importante passo.

Convivenza part-time: i motivi

Alla domanda se l’acquisto della casa rappresenti anche l’inizio di una convivenza stabile, Roberta Di Padua ha risposto in modo inaspettato. Per il momento, infatti, la coppia non vivrà insieme a tempo pieno.

Il motivo non dipende da Roberta, ma dagli impegni lavorativi di Alessandro: “La nostra continuerà a essere una convivenza part-time, perché Ale non può lasciare la sua azienda che ha sede a Salerno…”.

Nonostante questo, l’ex dama è convinta che la presenza di Vicinanza aumenterà: “Ora che avrà un armadio tutto suo, incrementerà i giorni da trascorrere insieme a me e a mio figlio Alex, che ha 10 anni”.

Figli? Per ora “mai dire mai”

Nel corso dell’intervista, Roberta Di Padua ha parlato anche di un possibile figlio con Alessandro Vicinanza. Al momento, la coppia non ha pianificato una gravidanza, ma non chiude le porte al futuro: “Se accadesse, saremmo felicissimi, ma non lo abbiamo messo in calendario. La mia età è un dettaglio che ovviamente incide, ma mai dire mai…”.

Il rapporto con Alex: un legame speciale

Uno degli aspetti più delicati riguarda il rapporto tra Alessandro Vicinanza e il figlio di Roberta, Alex. L’ex dama ha spiegato con dolcezza che tra i due c’è un legame molto forte: “Mio figlio lo considera un fratello maggiore e questo mi riempie il cuore di gioia. Parlano anche di argomenti che con me sono tabù…”.