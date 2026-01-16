Ieri pomeriggio Maria De Filippi ha registrato presso gli studi Elios di Roma la nuova puntata di Amici 25, la seconda del nuovo anno. L’episodio andrà in onda domenica 18 gennaio su Canale 5 e promette emozioni e colpi di scena. Di seguito le anticipazioni di SuperGuidaTv.

Durante la registrazione non sono state registrate sfide dirette, ma quattro allievi sono comunque stati messi a rischio eliminazione: Pierpaolo e Maria Rosaria per il ballo, Valentina e Angie per il canto.

A giudicare le performance, Brunori Sas per il canto e Rossella Brescia per il ballo. Ospite musicale della puntata è stato Mida, che ha presentato il nuovo singolo “Canzone d’Amore”.

La sfida di canto: Plasma e Gard in vetta

A conquistare il primo posto nella sfida di canto sono stati Plasma e Gard. A Plasma è stato spiegato che è un “malacarne”, ovvero una persona dal carattere duro ma con un cuore tenero, mentre Gard ha ricevuto numerosi complimenti per la voce. Il giudice ha raccontato di essersi talmente lasciato coinvolgere dall’esibizione da rischiare di dimenticarsi di votare.

Subito dopo troviamo Opi, che ha mostrato grande cazzimma: il confronto avuto con la docente gli è stato utile per crescere e fare esperienza, dimostrando quanto anche le discussioni possano essere preziose.

Sul podio anche Michele, elogiato per essere rimasto perfettamente nel pezzo nonostante l’uso del violoncello, elemento distintivo ma impegnativo, soprattutto durante il ritornello. Michele ha spiegato di convivere da sempre con lo strumento, essendo diplomato al conservatorio.

A seguire Elena, apprezzata per interpretazione e timbrica vocale, poi Riccardo e Caterina, alla quale è stato ricordato quanto sia importante scrivere brani propri. Caterina ha anche chiarito le origini: sebbene cresciuta a Minorca, ha genitori italiani.

Tra le ultime posizioni troviamo Valentina e Lorenzo. A Lorenzo è stata riconosciuta una buona interpretazione, mentre Valentina ha conquistato per estetica e personalità: Maria De Filippi ha sottolineato come il suo look e trucco siano completamente autoprodotti.

Chiude la classifica Angie, che ha mostrato maggiore apertura nella seconda parte dell’esibizione. Brunori Sas le ha ricordato quanto sia importante saper gestire le emozioni in questo mestiere, soprattutto sul palco.

La sfida di ballo: Emiliano brilla, Maria Rosaria in fondo alla classifica

Per il ballo, il primo posto è andato a Emiliano, che ha danzato sulle note di una canzone di Geolier. Rossella Brescia ha sottolineato come riesca a far sembrare tutto naturale, con salti e linee che emergono dal suo talento innato.

Seconda classificata Kiara, che ha ballato su “Reliquia” di Rosalía. La giudice ha lodato la sua fluidità, l’espressività e la perfetta intesa con il partner, sottolineando quanto le prese sembrassero semplici ma in realtà fossero molto complesse.

Al ballottaggio sono finiti Alex, Alessio e Pierpaolo. Pierpaolo ha avuto la peggio, ma Rossella Brescia lo ha definito un vero miracolo della danza, sottolineando i grandi miglioramenti compiuti. Alessio ha mostrato sicurezza e grande presenza con Giulia, mentre Alex ha fatto progressi significativi, soprattutto nel rapporto scenico con la partner.

Chiude la classifica Maria Rosaria, che ha ballato un passo a due con Mattia: la giudice ha notato la pulizia dei movimenti, ma ha evidenziato come le espressioni facciali risultassero un po’ costruite.