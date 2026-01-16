Chiara Ferragni è stata prosciolta dalle accuse di truffa aggravata nel caso del cosiddetto “Pandoro Gate”. La sentenza del Tribunale di Milano chiude ufficialmente una vicenda durata oltre due anni. L’imprenditrice digitale ha commentato la decisione definendola la fine di un “incubo durato 2 anni”.

Le prime dichiarazioni dopo la sentenza

In un post su Instagram, Chiara Ferragni ha spiegato: "Il giudice ha stabilito che non c'erano nemmeno i presupposti per un processo penale. È una frase semplice, tecnica, definitiva sul piano penale".

Oltre al messaggio della stessa Ferragni, sono intervenute anche la sorella Valentina Ferragni e la madre Marina Di Guardo, che hanno espresso vicinanza e gioia per la conclusione positiva del caso.

Il ruolo di Fedez nella vicenda

In una recente intervista al Corriere della Sera, Chiara Ferragni ha menzionato anche l’ex marito Fedez, sottolineando di essersi sentita “abbandonata” in un momento delicato della sua vita. La vicenda giudiziaria si è infatti intrecciata con la crisi personale e la separazione tra i due, molto seguita dai media.

Saltata la prima intervista televisiva a Verissimo

Secondo un’indiscrezione di Dagospia, Chiara Ferragni sarebbe stata pronta a partecipare a Verissimo, il talk show di Silvia Toffanin, con la registrazione prevista per la settimana successiva alla sentenza, per andare in onda nel weekend del 24 e 25 gennaio.

Tuttavia, a sorpresa, l’imprenditrice digitale avrebbe deciso all’ultimo momento di annullare l’ospitata, motivi ancora ignoti. Così, la sua prima intervista televisiva post-sentenza rimane un mistero.

Ultima apparizione televisiva: Che Tempo Che Fa

L’ultima intervista televisiva di Chiara Ferragni risale a dicembre 2024, quando era ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. In quell’occasione, aveva dichiarato: "A me darei il consiglio di non provare ad essere perfetta. Tutti sbagliamo, commettiamo errori. Penso di voler cambiare qualcosa non solo nel modo di comunicare, ma di vivere”.