Dopo mesi di rumors e indiscrezioni, Pamela Camassa ha finalmente condiviso una foto che la ritrae con il suo nuovo compagno Stefano Russo. La notizia conferma quanto già sospettato dai fan: dopo oltre 17 anni di relazione intensa, il legame con Filippo Bisciglia si è concluso.

La fine di una storia lunga 17 anni

La separazione tra Pamela Camassa e Filippo Bisciglia, ufficializzata lo scorso settembre, ha scatenato numerose congetture sul web. I diretti interessati, però, non hanno mai chiarito i motivi della rottura. Secondo le indiscrezioni, entrambi avrebbero già intrapreso nuove relazioni.

Il nuovo amore con Stefano Russo

Pamela Camassa era stata più volte fotografata con l’imprenditore Stefano Russo, ma aveva sempre mantenuto un profilo discreto. Solo lo scorso mese, i due hanno condiviso un viaggio in Turchia, dalle cui foto era evidente la loro presenza insieme.

Durante un’ospitata a La Volta Buona di Caterina Balivo, Pamela aveva preferito non parlare del nuovo amore, dichiarando: “Nessuna rinascita, sto benissimo come tutte le persone”.

Oggi, però, la showgirl ha deciso di vivere la sua storia senza nascondersi, pubblicando la prima foto di coppia con Stefano Russo nelle sue storie di Instagram.

La festa che ufficializza la coppia

L’occasione perfetta per mostrare la relazione è stata la festa di compleanno di un amico in comune, alla quale la coppia ha partecipato lo scorso weekend.

Secondo le fonti, l’amore tra Pamela Camassa e Stefano Russo è nato grazie alla comune passione per lo sport e il padel. Russo, infatti, è legato a un noto circolo sportivo romano frequentato anche da personaggi famosi del mondo dello spettacolo.