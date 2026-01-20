Jonathan Kashanian, vincitore del Grande Fratello 5, interviene sulla vicenda che vede coinvolto Alfonso Signorini, indagato dalla Procura di Milano dopo la denuncia di Antonio Medugno per estorsione e molestie sessuali.

In un’intervista al Corriere della Sera, Kashanian prende posizione, difendendo il conduttore e criticando la narrazione mediatica che, secondo lui, lo dipingerebbe come un carnefice.

Le parole di Jonathan Kashanian su Alfonso Signorini

Kashanian afferma senza mezzi termini: "Non accetto che venga fatto passare per carnefice". Pur precisando di non avere rapporti stretti con Signorini, l’ex gieffino critica il sistema dei media e il ruolo di Fabrizio Corona nella vicenda: "Penso che Alfonso sia un capro espiatorio e che ci sia gente che vuole avere altri ritorni. Oggi Fabrizio Corona è ai primi posti in classifica con la sua serie, mentre Signorini ha un’immagine compromessa".

Kashanian sottolinea inoltre la responsabilità individuale, mettendo in discussione la narrazione delle giovani presunte vittime: "Ma vogliamo veramente credere che non esistano persone che usano la propria avvenenza per fare carriera? Fatemi conoscere questi innocenti costretti a entrare contro la loro volontà nelle camere di albergo".

La trasparenza delle selezioni del Grande Fratello

Riflettendo sulla propria esperienza nel reality, Jonathan Kashanian racconta: "Ho provato sulla mia pelle la trasparenza delle selezioni".

Il rimpianto su Bianca Atzei

L’intervista vira poi sul personale. Kashanian parla di solitudine, desiderio di paternità e di un legame passato che avrebbe potuto cambiare la sua vita: quello con la cantante Bianca Atzei.

"Non rivendico la mia libertà di single. Nel 2018 forse, in un momento di follia, avrei creato una famiglia e fatto dei figli con Bianca Atzei. In quel momento sentivo che era la persona giusta per me".