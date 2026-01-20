A cura di Annalisa Accardo

Jonathan Kashanian, vincitore del Grande Fratello 5, interviene sulla vicenda che vede coinvolto Alfonso Signorini, indagato dalla Procura di Milano dopo la denuncia di Antonio Medugno per estorsione e molestie sessuali.

In un’intervista al Corriere della Sera, Kashanian prende posizione, difendendo il conduttore e criticando la narrazione mediatica che, secondo lui, lo dipingerebbe come un carnefice.

Le parole di Jonathan Kashanian su Alfonso Signorini

Kashanian afferma senza mezzi termini: "Non accetto che venga fatto passare per carnefice". Pur precisando di non avere rapporti stretti con Signorini, l’ex gieffino critica il sistema dei media e il ruolo di Fabrizio Corona nella vicenda: "Penso che Alfonso sia un capro espiatorio e che ci sia gente che vuole avere altri ritorni. Oggi Fabrizio Corona è ai primi posti in classifica con la sua serie, mentre Signorini ha un’immagine compromessa".

Kashanian sottolinea inoltre la responsabilità individuale, mettendo in discussione la narrazione delle giovani presunte vittime: "Ma vogliamo veramente credere che non esistano persone che usano la propria avvenenza per fare carriera? Fatemi conoscere questi innocenti costretti a entrare contro la loro volontà nelle camere di albergo".

La trasparenza delle selezioni del Grande Fratello

Riflettendo sulla propria esperienza nel reality, Jonathan Kashanian racconta: "Ho provato sulla mia pelle la trasparenza delle selezioni".

Il rimpianto su Bianca Atzei

L’intervista vira poi sul personale. Kashanian parla di solitudine, desiderio di paternità e di un legame passato che avrebbe potuto cambiare la sua vita: quello con la cantante Bianca Atzei.

"Non rivendico la mia libertà di single. Nel 2018 forse, in un momento di follia, avrei creato una famiglia e fatto dei figli con Bianca Atzei. In quel momento sentivo che era la persona giusta per me".