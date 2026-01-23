Ieri sera, giovedì 22 gennaio 2026, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Striscia la Notizia. Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti hanno condotto il programma, affiancati da ben sei nuove veline e da ospiti d’eccezione.

Ospiti speciali in puntata

Tra gli ospiti della serata:

Roberta Bruzzone , che ha presentato una sua rubrica personale.

Alessandro Del Piero , che ha sorpreso il pubblico ballando e cantando.

Maria De Filippi, Tina Cipollari e Giovannino di Tu Si Que Vales, inviati speciali che hanno consegnato dei "premi particolari" agli automobilisti che parcheggiavano abusivamente nei posti riservati ai disabili.

Ascolti della serata

La sfida tra i programmi di prima serata ha visto Don Matteo 15 su Rai1 primeggiare con 3.770.000 spettatori e uno share del 22,8%.

Striscia la Notizia su Canale5 ha registrato 2.783.000 spettatori con uno share del 18,6%.

Altri programmi della serata: