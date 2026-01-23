Ieri sera, giovedì 22 gennaio 2026, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Striscia la Notizia. Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti hanno condotto il programma, affiancati da ben sei nuove veline e da ospiti d’eccezione.
Ospiti speciali in puntata
Tra gli ospiti della serata:
- Roberta Bruzzone, che ha presentato una sua rubrica personale.
- Alessandro Del Piero, che ha sorpreso il pubblico ballando e cantando.
- Maria De Filippi, Tina Cipollari e Giovannino di Tu Si Que Vales, inviati speciali che hanno consegnato dei “premi particolari” agli automobilisti che parcheggiavano abusivamente nei posti riservati ai disabili.
Ascolti della serata
La sfida tra i programmi di prima serata ha visto Don Matteo 15 su Rai1 primeggiare con 3.770.000 spettatori e uno share del 22,8%.
Striscia la Notizia su Canale5 ha registrato 2.783.000 spettatori con uno share del 18,6%.
Altri programmi della serata:
- Ore 14 Sera (Rai2) – 671.000 spettatori (4,8%)
- Safe House – Nessuno è al sicuro (Italia1) – 674.000 spettatori (3,8%)
- Splendida Cornice (Rai3) – 992.000 spettatori (6,2%)
- Dritto e Rovescio (Rete4) – 661.000 spettatori (5%)
- Piazzapulita (La7) – 809.000 spettatori (5,7%)
- Europa League – Celta Vigo-Lilla (Tv8) – 405.000 spettatori (2,1%)
- Un principe per Natale (Nove) – 306.000 spettatori (1,7%)