Alessandra Mastronardi, amatissima attrice italiana, è di nuovo al centro dell’attenzione mediatica per la sua vita sentimentale. Dopo la fine improvvisa del matrimonio lampo con Gianpaolo Sannino, la 39enne sembra aver ritrovato l’amore accanto a Alessandro Pirounis, imprenditore greco attivo nel mondo della moda maschile.

La coppia ha catturato l’interesse dei fan grazie a avvistamenti pubblici, segnali social e piccoli indizi condivisi dai protagonisti, confermando che Mastronardi ha iniziato un nuovo capitolo felice della sua vita privata.

Chi è Alessandro Pirounis, il nuovo fidanzato di Alessandra Mastronardi

Alessandro Pirounis non è uno sconosciuto nel mondo della moda. A 36 anni, l’imprenditore greco ha costruito un marchio di abbigliamento maschile di lusso, noto per combinare eleganza classica e dettagli contemporanei. I suoi capi sono scelti da personalità pubbliche e appassionati di fashion, e Pirounis ha partecipato a numerosi eventi internazionali di moda.

Sul sito ufficiale del suo brand, Pirounis si descrive così: "Fin da quando ho memoria, l’abbigliamento maschile è stato una costante nella mia vita: silenzioso, costante e profondamente familiare. Ha plasmato il mio modo di viaggiare, di osservare le persone e di concepire l’eleganza. Dopo anni trascorsi a costruire marchi e a collaborare con artigiani e creativi in tutto il mondo, volevo creare qualcosa che rispecchiasse fedelmente quell’esperienza".

Nonostante la notorietà professionale, Pirounis mantiene la propria sfera privata molto riservata, ma ama viaggiare, partecipare a eventi culturali e manifestazioni di moda di alto profilo.

Dove sono stati avvistati e i segnali social della coppia

La coppia è stata vista insieme per la prima volta a Firenze, durante Pitti Uomo, uno degli eventi più esclusivi della moda maschile. Secondo il settimanale Chi, Mastronardi e Pirounis hanno partecipato allo stesso gala serale, fotografati mentre chiacchieravano e si scambiavano sorrisi: dettagli che hanno subito alimentato il gossip.

Nei giorni successivi, sui social network sono comparsi like reciproci tra i profili dei due, e alcuni follower hanno notato outfit simili pubblicati separatamente, segno di apparizioni condivise non ufficialmente dichiarate.

Il matrimonio lampo con Gianpaolo Sannino

Prima della presunta relazione con Pirounis, Alessandra Mastronardi è stata sposata con il dentista romano Gianpaolo Sannino. Il matrimonio, celebrato nel 2023 ad Anacapri, è durato appena 8 mesi.

Dopo la separazione, l’attrice ha eliminato diverse foto e riferimenti social legati alla vita coniugale e, nella primavera successiva, ha parlato apertamente del matrimonio fallito: "Quello appena trascorso è stato un anno difficile. Non è un segreto che io mi sia sposata poco tempo fa e non è un segreto che sia finita. Succede, nessuno si augura che accada con questi tempi, però, ahimé, ci sono cose che nessuno si aspetta e avrebbe mai voluto".