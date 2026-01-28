Mediaset rompe il silenzio in modo pubblico e solenne, scegliendo la sua rete ammiraglia. È la prima reazione ufficiale in video da quando, lo scorso 15 dicembre, Fabrizio Corona ha avviato quella che definisce una crociata contro Alfonso Signorini, attraverso il format Falsissimo – Il Prezzo del Successo.

La prima risposta in chiaro

Dopo alcuni accenni ironici nella prima puntata di Striscia la Notizia, la vicenda entra per la prima volta in un perimetro informativo esplicito: nell’edizione delle 20 del TG5, Cesara Buonamici legge il comunicato diffuso poche ore prima dall’azienda di Cologno Monzese.

Nel comunicato, Mediaset smentisce con forza “menzogne e falsità” e annuncia provvedimenti per tutelare i professionisti coinvolti.

Il supporto dei giornalisti

Nel servizio del TG5 viene letta anche una dichiarazione congiunta firmata dal presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, e dalla segretaria generale della Federazione nazionale della stampa italiana, Alessandra Costante.

Il passaggio chiave è netto: “La sentenza che il Tribunale Civile di Milano ha emesso sul caso di Fabrizio Corona, conferma che non esiste un diritto a diffamare e che pure influencer e personaggi di spicco della rete devono rispettare la legge. Conforta poi il fatto che possano finalmente essere chiamate a rispondere di diffamazione le grandi piattaforme che lucrano profitti sfruttando l’odio e il discredito online”.

Segue un appello alle istituzioni: “Chiediamo al Parlamento l’adozione di norme più stringenti per punire chi si traveste da giornalista nell’esercizio di attività che niente hanno a che fare con l’informazione, un bene primario tutelato dalla Costituzione”.

La replica di Fabrizio Corona su Instagram

La risposta di Fabrizio Corona arriva via social. Sul suo profilo Instagram, l’ex re dei paparazzi scrive: “Faccio quello che fate voi, racconto, facendo inchiesta, su cose che conosco da dentro. Lo faccio perché ne ho il diritto”.

Nelle storie successive, Corona rivendica anche i numeri della nuova puntata di Falsissimo – Il Prezzo del Successo, sostenendo di aver superato 3 milioni di visualizzazioni in un episodio in cui attacca diversi volti noti di Mediaset.

La guerra tra l’ex re dei paparazzi e il colosso televisivo non accenna a placarsi.