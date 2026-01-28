Sarà presto mamma per la seconda volta Diletta Leotta, volto di punta di DAZN. La celebre conduttrice siciliana e il marito, il portiere tedesco Loris Karius, attualmente tra le fila dello Schalke 04, stanno per allargare la famiglia.

La coppia ha già una bambina, Aria, nata ad agosto del 2023. Dopo i rumor che li volevano in crisi, Diletta Leotta e Loris Karius hanno annunciato la seconda cicogna proprio in prossimità delle festività natalizie.

Conferma del sesso del bebè

Nelle scorse ore, la conduttrice ha confermato il sesso del secondo figlio. Su Instagram, Diletta Leotta ha pubblicato un carosello di immagini e un video che riprende il momento dell’ecografia, durante la quale si scopre se Aria avrà una sorellina o un fratellino.

La notizia ha emozionato i fan: dopo il fiocco rosa, sarà azzurro il colore che a breve allieterà nuovamente la vita di questa bellissima famiglia.