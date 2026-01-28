Ciro Solimeno, ex corteggiatore e scelta di Martina De Ioannon, prosegue il suo percorso sul trono di Uomini e Donne, il celebre dating show di Maria De Filippi, nonostante le scottanti rivelazioni delle ultime settimane.

Come ricordiamo, il tronista aveva confessato in un video esclusivo su Witty di essersi incontrato di nascosto con la bionda ex tronista romana durante il suo percorso televisivo. Tra i due, secondo le parole di Ciro, ci sarebbero stati anche dei baci lontani dalle telecamere di Canale 5.

Bacio in esterna tra Ciro Solimeno e Alessia Messina

Nelle ultime registrazioni, Ciro Solimeno avrebbe baciato Alessia Messina durante un’esterna. Il giovane tronista campano non ha mai nascosto il suo interesse verso la corteggiatrice, e le anticipazioni confermano un avvicinamento tra i due.

Tuttavia, dopo la diffusione dello spoiler, sono iniziate a circolare alcune segnalazioni riguardanti la vita privata di Alessia Messina.

Le indiscrezioni sul passato sentimentale di Alessia Messina

Secondo quanto riportato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, la ventenne avrebbe frequentato il suo ex fidanzato fino a un paio di settimane prima di entrare come corteggiatrice nello show. I due avrebbero anche dormito insieme: "Comunque, dopo le anticipazioni del bacio tra Ciro e Alessia Messina, mi ha contattato il suo ex dicendomi che fino a 2 settimane prima che lei arrivasse come corteggiatrice stavano insieme. Dormivano insieme, parlavano di progetti insieme. Si sono lasciati e due settimane dopo più o meno lei è andata lì. Per carità, tutto ‘regolare’… ma come si fa a cancellare un sentimento da un giorno all’altro? Solo il povero Ciruzzo non dà peso a queste cose, eh figurati…".

Botta e risposta social tra Alessia Messina e l’ex fidanzato

Dopo la diffusione delle segnalazioni su Instagram, è arrivata la replica della corteggiatrice e un acceso botta e risposta social con il suo ex, creando ulteriore attenzione attorno al percorso di Ciro Solimeno sul trono.