Francesco Oppini, ex vippone del Grande Fratello Vip, ha rilasciato una lunga e intensa intervista al Corriere della Sera, ripercorrendo alcune delle fasi più significative della sua vita privata e professionale. Al centro del racconto, il tema dell’essere figlio di due personaggi molto noti dello spettacolo italiano: Alba Parietti e Franco Oppini.

Il percorso di studi e la scelta dell’indipendenza

Nato dall’amore tra Alba Parietti e Franco Oppini, Francesco Oppini ha spiegato di aver cercato fin da giovane una propria strada, lontana da favoritismi e pregiudizi.

«Mi ero iscritto in Scienze dei Beni Culturali, su suggerimento di Vittorio Sgarbi. Diedi l’esame più difficile di letteratura italiana e presi 28, una rivalsa sui 6 del liceo». Dopo un solo anno di università, però, la decisione di lavorare: «Dissi ai miei che volevo l’indipendenza. La loro paghetta era di cento euro a settimana: mi ha insegnato a dare valore ai soldi». Dal 2003 al 2009 Oppini ha lavorato come venditore per BMW, costruendosi una carriera completamente autonoma dal mondo dello spettacolo.

Il rapporto con Alba Parietti e Franco Oppini

Nel corso dell’intervista, Francesco Oppini ha ribadito il forte legame che lo unisce ai genitori, sottolineando quanto l’educazione ricevuta sia stata fondamentale nella sua crescita.

«Da mio padre ho preso la disponibilità e la bontà. Da mia madre il rispetto e l’etica. Abbiamo un bellissimo rapporto e ci sentiamo molto spesso al telefono, anche se mi chiama troppe volte».

Bullismo e difficoltà legate all’essere “figlio di”

Non sono mancati i momenti difficili, soprattutto durante l’infanzia e l’adolescenza. Oppini ha raccontato di essere stato vittima di bullismo alle elementari e alle medie, proprio a causa della notorietà della madre. «Non volevo che mi venisse a prendere a scuola: arrivava truccata, con tacchi vertiginosi e pelliccia. Partivano cori da stadio».

Un periodo particolarmente complesso coincise con l’uscita del film “Il Macellaio”, che amplificò le prese in giro da parte dei compagni di scuola.

Il percorso psicologico e il Grande Fratello Vip

Solo negli ultimi anni Francesco Oppini è riuscito a rielaborare quei traumi: «Ho seguito un percorso con lo psicologo che mi ha fatto capire tante cose. Il Grande Fratello Vip mi ha aiutato».

Il ricordo della fidanzata Luana

All’interno della casa più spiata d’Italia, Oppini ha anche ricordato Luana, la fidanzata scomparsa in un incidente stradale nel 2006, un dolore che ha segnato profondamente la sua vita.

«A superare un trauma così grande mi aiutarono i Pink Floyd, più degli psicofarmaci. E il lavoro: per sei mesi in BMW feci risultati record».