Ormai non passa giorno senza nuovi gossip sul Grande Fratello Vip. Questa volta, però, le notizie non riguardano la conduzione o la data di partenza, ma un possibile gruppo di fan che potrebbe influenzare l’edizione 2026.

Conduzione e data di partenza

Al momento i nomi più caldi per la conduzione sono Ilary Blasi e Veronica Gentili. La data di inizio del reality sarebbe prevista per il 17 marzo, anche se non è escluso uno slittamento.

La possibile “rivolta” delle fanbase

Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, esisterebbe un gruppo Telegram con migliaia di utenti dedicato al reality, che potrebbe ostacolare la normale riuscita della prossima edizione. L’esperta di gossip non ha fornito ulteriori dettagli, limitandosi a pubblicare il messaggio ricevuto sui social.

Non è chiaro se questa possibile “rivolta” sia collegata allo scandalo di Alfonso Signorini e alle accuse di Fabrizio Corona, o ad altri motivi. Quel che è certo è che le fanbase tossiche sono sempre state un tema delicato per il reality.

Negli ultimi anni, queste fanbase hanno avuto un’influenza evidente sulle votazioni, a volte facendo eliminare concorrenti molto amati dal pubblico. Nell’ultima edizione, Simona Ventura aveva imposto regole ferree per limitarne l’impatto, ma è stata poi costretta a rivedere la sua posizione.

Prime indiscrezioni sul cast

In attesa di notizie ufficiali, continuano i rumors sul cast del Grande Fratello Vip 2026. Sempre secondo Deianira Marzano, i primi due concorrenti vip sarebbero già stati scelti: si tratterebbe di due sportivi molto famosi, un giocatore di basket e un ex calciatore.