Belen Rodriguez ha interrotto bruscamente un’intervista con la giornalista Ilaria Ravarino de Il Messaggero, lasciando a bocca aperta i colleghi in collegamento telefonico. L’episodio è avvenuto durante la promozione della nuova edizione di Only Fun – Comico Show, in partenza il 5 febbraio sul Nove.

Il momento clou dell’intervista

La showgirl, impegnata nella conduzione per il secondo anno consecutivo dello show comico, si è detta infastidita da una domanda ritenuta provocatoria. Come racconta la stessa Ilaria Ravarino, dopo soli dieci minuti: “Io non lavoro per dimostrare nulla. Sono da vent’anni in tv”, ha dichiarato Belen Rodriguez, rifiutando di considerare il successo di Only Fun come una sorta di “rivincita”.

La parola rivincita, legata al suo ritorno in tv, radio e persino a Sanremo, non è stata tollerata dalla showgirl, che ha concluso l’intervista con un netto: “Questa intervista finisce qui”.

La reazione dei PanPers

Presenti all’intervista anche i membri del duo comico PanPers, Andrea Pisani e Luca Peracino, che hanno mantenuto professionalità e ironia. Come racconta Peracino: “Mai che le gallerie arrivino quando servono”.