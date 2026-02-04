Il settimanale Chi dedica questa settimana un trafiletto alla presunta relazione tra Elodie e Franceska Nuredini, che secondo alcune indiscrezioni sembrerebbero fare coppia fissa. Il titolo è chiaro: “Mettono su casa insieme”, a conferma del forte legame tra la cantante e la ballerina.

Secondo il giornalista Valerio Palmieri, le due sono state paparazzate mentre visitavano un negozio Zara Home e successivamente nella residenza di Elodie, dove sembra viva anche Franceska.

Shopping e complicità tra Elodie e Franceska

Palmieri descrive così la scena: “Elodie e Franceska Nuredini sono sempre più legate: le vediamo mentre, a braccetto, vanno a fare shopping per la casa. Al momento nessuna delle due ha commentato la relazione, ma non ce n’è bisogno: basta vedere le foto”.

Nelle immagini pubblicate non ci sono baci, ma una chiara complicità e una camminata a braccetto che conferma l’intimità tra le due.

Dalla Thailandia a Milano: il legame tra le due

Dopo essere state fotografate insieme in Thailandia e poi a Milano dal parrucchiere, ora le due sono state immortalate mentre visitano un negozio di accessori per la casa. Valerio Palmieri racconta un momento particolare dello shopping: “La cosa curiosa è che l’attenzione della cantante viene attirata da una borsa dell’acqua calda con copertina in peluche a forma di animaletti”.

Dopo la visita al negozio, le ragazze si sono concesse selfie ai fan e uno spuntino prima di tornare a casa.