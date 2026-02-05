Nei giorni scorsi Davide Maggio ha fatto trapelare online la lista dei 34 vip scelti da Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip 2026. Il fascicolo, approvato da Pier Silvio Berlusconi, comprendeva 25 vip già disponibili a partecipare e 9 profili, tra influencer e modelli, pensati come concorrenti a basso costo.

Tuttavia, quattro nomi sono stati ufficialmente esclusi dalla lista: Vincenzo Schettini, Karina Cascella, Donatella Rettore e Carlotta Ferlito.

La lista originale dei possibili concorrenti

Ecco i nomi inizialmente segnalati:

Anna La Rosa , Walter Zenga , Donatella Rettore , Raimondo Todaro , Antonella Elia

, , , , Gli attori turchi Enes Atak e Sahin Vural di Terra Amara

e di Terra Amara Armando Incarnato , Martina De Ioannon , Gianmarco Steri , Sara Gaudenzi di Uomini & Donne

, , , di Uomini & Donne Alessandra Mussolini , Adriana Volpe , Karina Cascella , Marco Berry , Ringo , Ilona Staller , Francesca Manzini

, , , , , , Il “bonus” di Avanti un Altro, Andrea De Paoli

L’attore italo-americano Antonio Sabato Jr. , l’atleta paralimpica Monica Contraffatto , la ginnasta Carlotta Ferlito , e Priscilla , host di Drag Race Italia

, l’atleta paralimpica , la ginnasta , e , host di Drag Race Italia Infine, i nomi rimasti in forse: Vincenzo Schettini (La Fisica Che Ci Piace) e Imma Polese (Il Castello delle Cerimonie)

A questi si sarebbero aggiunti nove semi-sconosciuti: Cosmary Fasanelli (ex Velina di Striscia la Notizia), Emanuele Caselli (modello e influencer), Megghi Galo (ex corteggiatrice di Uomini e Donne), Ibiza Altea (Too Hot To Handle Italia), Jhonatan e Christian Mujica (L’Isola dei Famosi), Barbara Prezja (Pechino Express), Alessia Scita (MasterChef Italia) e Natalio Simionato (chef televisivo).

I 4 nomi che si sono defilati

Vincenzo Schettini

Vincenzo Schettini ha spiegato: "Sono stato chiamato per partecipare al GF Vip, ma ho detto immediatamente di no. Il mio nome non doveva neanche comparire".

Schettini ha anche sottolineato il problema dei commenti online: "Tutti pronti a buttare schifezze sugli altri appena leggiamo qualcosa senza sapere se è vera o meno. Respiriamo tre volte e tacciamo… che è meglio".

Karina Cascella

Anche Karina Cascella ha confermato su Instagram: "Gli autori mi hanno chiamata, sì, e ho risposto, e no, ho detto di no. Eppure il mio nome continua a uscire. Non vado da nessuna parte".

Donatella Rettore

Donatella Rettore ha chiarito: "Non chiedetemi più se faccio il Grande Fratello perché non ho mai ricevuto nemmeno una proposta scritta, fine the end".

Carlotta Ferlito

Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia, Carlotta Ferlito ha declinato l’offerta e non farà parte del cast.