Negli ultimi mesi, Samira Lui è stata una presenza costante nelle case degli italiani grazie alla sua partecipazione a La Ruota della Fortuna, al fianco di Gerry Scotti. Tuttavia, molti fan hanno notato la sua totale assenza sui social, accompagnata dalla sparizione di tutti i post dal suo profilo Instagram.

Questa improvvisa scomparsa aveva lasciato molti utenti perplessi. In tanti si erano chiesti i motivi dietro la sua assenza e alcuni avevano ipotizzato un collegamento con Fabrizio Corona, che aveva parlato della showgirl durante una puntata di Falsissimo.

Il ritorno di Samira Lui sui social

Nelle ultime ore, Samira Lui ha finalmente fatto ritorno su Instagram, spiegando che la causa della sua assenza era stata un importante attacco hacker, ormai risolto: "Eccomi di nuovo qui. Dopo mesi di assenza, causati da un importante attacco hacker, sono finalmente tornata in possesso del mio profilo Instagram. Anche se lontana, ho sentito forte il vostro affetto e il vostro calore, e di questo vi sono profondamente grata".

Una pausa riflessiva dai social

Durante la sua assenza, Samira Lui ha avuto modo di riflettere sull’uso dei social: "Questa assenza dai social, in fondo, non ha fatto male. Spesso ci distraggono dal mondo reale e prendersi una pausa può aiutare a ritrovare il giusto equilibrio".

La showgirl ha inoltre ringraziato SLBranding, azienda certificata Meta Business Partner, per averla aiutata a recuperare e mettere in sicurezza il suo profilo Instagram grazie a un’assistenza tecnica professionale.

Un ritorno tra i fan

Samira Lui ha concluso il suo messaggio ringraziando i fan per il supporto ricevuto: "Grazie a tutti per esserci stati, anche nel silenzio. Oggi sono solo contenta di essere tornata, anche se in ritardo".