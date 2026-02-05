Ida Platano torna al centro dell’attenzione sui social. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha replicato con fermezza alle critiche e alle insinuazioni degli haters su Instagram, arrivando a sbottare quando un commento ha tirato in ballo il suo storico ex, Riccardo Guarnieri.

Uomini e Donne, Ida Platano risponde alle offese sul fisico

Dopo l’addio allo studio di Uomini e Donne, avvenuto al termine di un percorso da tronista decisamente travagliato e concluso senza una scelta a causa delle segnalazioni su Mario Cusitore, Ida Platano ha deciso di concentrarsi su sé stessa, sulla carriera e sul benessere personale.

Negli ultimi mesi, la dama bresciana ha mostrato un evidente cambiamento fisico, frutto di allenamenti intensi in palestra e una dieta rigorosa. Un dimagrimento che, però, non è stato apprezzato da tutti: sui social non sono mancati commenti offensivi e critiche sul suo nuovo aspetto, con alcuni utenti arrivati a definirla “troppo magra” e “poco femminile”.

Ida, tuttavia, non si lascia intimidire. Continua a mostrarsi fiera del suo corpo, condividendo foto con top aderenti e pantaloni attillati, ribadendo il diritto di sentirsi bene con sé stessa.

Il commento su Riccardo Guarnieri fa esplodere Ida

Nelle ultime ore, Ida Platano è tornata a replicare duramente dopo un commento particolarmente pungente che ha coinvolto Riccardo Guarnieri, suo ex compagno storico. La loro relazione, seguita per anni dal pubblico di Uomini e Donne, è stata caratterizzata da continui tira e molla, fino alla rottura definitiva.

Oggi Riccardo ha voltato pagina ed è sentimentalmente legato a una donna lontana dal mondo dello spettacolo, mentre Ida si dichiara single. Nonostante ciò, molti continuano ad associarli.

Un utente, commentando il dimagrimento di Ida, ha scritto che Riccardo non la guarderebbe nemmeno oggi, scatenando la reazione immediata dell’ex dama.

“Riccardo non mi vorrebbe ora? Chi se ne frega, avete rotto”, ha risposto Ida senza mezzi termini.

Ida Platano vuole chiudere col passato

La replica non lascia spazio a interpretazioni: Ida Platano non vuole più essere associata a Riccardo Guarnieri. I due non hanno contatti da anni e hanno intrapreso strade completamente diverse.

Nonostante le speranze dei fan più nostalgici, al momento non sembra esserci alcuna possibilità di rivederli insieme a Uomini e Donne. Ida guarda avanti, concentrata su sé stessa, e non ha alcuna intenzione di lasciarsi condizionare né dagli haters né dai fantasmi del passato.