Manca poco più di un mese al ritorno del Grande Fratello Vip, pronto a fare compagnia ai telespettatori a partire da marzo 2026. Sul web iniziano a circolare non solo le voci sui probabili concorrenti, ma anche i rumors sulla nuova casa del reality show.

Questa nuova edizione promette di staccarsi totalmente dalle precedenti. Cambieranno conduzione, opinionisti, concorrenti e persino la casa stessa. Infatti, Ilary Blasi prenderà il posto di Alfonso Signorini alla conduzione, mentre tra gli opinionisti si vocifera l’arrivo di Gianni Sperti e Tina Cipollari, direttamente da Uomini e Donne.

Una casa totalmente rinnovata

Nelle ultime edizioni, compresa quella condotta da Simona Ventura, la casa è stata modificata solo nell’arredamento, mantenendo stessi spazi e stanze. Questo aveva reso difficile per i fan affezionarsi a ogni nuova edizione.

Con Ilary Blasi, però, la casa del Grande Fratello Vip 2026 dovrebbe essere totalmente diversa, sia negli spazi che nell’arredamento.

Le prime immagini della nuova casa

A confermare i lavori in corso è Lorenzo Pugnaloni, che ha pubblicato una foto del giardino della nuova casa.

È difficile prevedere con certezza tutte le modifiche, ma è probabile che la struttura sia stata completamente rifatta. Tra le novità potrebbero esserci:

Due camere da letto , a seconda del numero dei concorrenti

, a seconda del numero dei concorrenti Una zona beauty molto ampia, con vasche utilizzabili quotidianamente

Cosa aspettarsi nelle prossime settimane

Nei prossimi giorni, potrebbero emergere ulteriori dettagli sulla casa e sugli ambienti interni. I fan del reality possono prepararsi a una stagione ricca di sorprese, sia per i concorrenti che per la scenografia.