Mario Adinolfi torna al centro del gossip televisivo. Il giornalista ed ex deputato del Partito Democratico, ma soprattutto ex naufrago de L’Isola dei Famosi, è stato ospite a Casa Lollo, il format di Lorenzo Pugnaloni, dove ha confermato le voci sulla sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip.

Durante la chiacchierata, parlando del caso Fabrizio Corona e delle recenti polemiche che coinvolgono Alfonso Signorini, Adinolfi ha fatto chiarezza su alcune trattative televisive mai andate in porto.

“Ero nella prima rosa di nomi per il GF Vip”

Adinolfi non ha usato mezzi termini: «A me non frega nulla, prendo posizione anche se avevo delle cose in ballo». E incalzato da Pugnaloni ha aggiunto: «È noto, l’hanno scritto anche alcuni giornali: ero tra i papabili per il Grande Fratello Vip, almeno nella prima rosa di nomi». L’ex naufrago ha spiegato di non aver avuto problemi a esporsi pubblicamente, pur sapendo di mettere a rischio un contratto importante.

Il cachet record a L’Isola dei Famosi

Nel corso dell’intervista, Mario Adinolfi ha ricordato anche un dettaglio economico significativo: «A L’Isola dei Famosi ero in assoluto il più pagato di tutti».

Un dettaglio che rende ancora più rilevante la sua scelta di non tirarsi indietro nel prendere posizione, nonostante la concreta possibilità di entrare nel cast del Grande Fratello Vip.

Il cambio di conduzione: da Signorini a Ilary Blasi

Quest’anno, però, il GF Vip vedrà Ilary Blasi alla conduzione. Secondo i rumor, la lista di concorrenti inizialmente voluta da Alfonso Signorini non sarebbe stata confermata del tutto, e proprio questo avrebbe influito sulla mancata partecipazione di Adinolfi.

Tina Cipollari opinionista? Le frecciate del passato

Tra le indiscrezioni più chiacchierate c’è anche quella che vede Tina Cipollari possibile opinionista del Grande Fratello Vip. Un nome che incrocia il passato televisivo di Adinolfi, con cui non sono mancati scambi pungenti.

In una precedente intervista a Casa Lollo, Mario aveva dichiarato ironicamente: «Il mio sogno professionale è fare Tinì Cansino. Vorrei essere la seconda voce maschile di Uomini e Donne dietro Gianni Sperti». La replica di Tina non si era fatta attendere: «No grazie, siamo al completo!».

Il commento di Adinolfi su Tina Cipollari al GF Vip

Tornando sull’argomento, Adinolfi ha commentato senza polemica l’eventuale presenza di Tina nel reality: «Fa bene ad andare, perché è un’icona pop, diciamo pop trash, ma pur sempre pop. Se per lei conta il fatturato, fa bene a fatturare».