Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza hanno festeggiato il loro secondo anniversario di fidanzamento con un post che suona come una dolce rivincita: «Tanto durano due mesi». Eppure, la coppia nata a Uomini e Donne continua a sorprendere, più innamorata e complici che mai, pronta a scrivere un nuovo capitolo della loro storia d’amore.

Roberta Di Padua: un salto nel vuoto meraviglioso

«Quando siamo usciti dal programma, è stato un salto nel vuoto», racconta Roberta Di Padua a Eva 3000. «Non ci vedevamo da un mese e il rapporto era conflittuale a causa di incomprensioni, ma restare fermi era impossibile e abbiamo rischiato».

«Giorno dopo giorno abbiamo costruito la nostra storia fatta di piccoli passi, e oggi, contro ogni pronostico, sono 2 anni. Il web lo comprendo, ci sta, ma solo il tempo dà le risposte», aggiunge.

Alessandro Vicinanza: la verità è più forte di ogni dubbio

Alessandro Vicinanza conferma la filosofia della coppia: «Lo abbiamo vissuto con la consapevolezza che solo chi guarda da fuori può giudicare. Noi siamo dentro ogni giorno, a costruire qualcosa di vero. La verità, alla lunga, parla più forte di ogni dubbio».

Nonostante lo scetticismo iniziale, la coppia continua a vivere la propria storia «su un’altra musica: la nostra».

Il gesto romantico: le chiavi di casa

Un gesto che ha emozionato i fan è stato il dono delle chiavi di casa da parte di Roberta ad Alessandro.

«Ho deciso di regalargli le chiavi perché ormai siamo una famiglia, volevo che si sentisse completamente a casa», spiega lei.

La convivenza? Alessandro racconta: «Un mix di caffè al volo, divano condiviso, supermercati, scuola, piatti da lavare a turno, treni da prendere e tante risate. Non è sempre perfetto, ma funziona perché siamo noi».

Gelosia sì, ma con ironia

La gelosia è presente, ma vissuta con maturità e ironia. Roberta Di Padua confessa: «All’inizio ero abbastanza gelosa perché eravamo in una fase embrionale. Col tempo abbiamo costruito fiducia e oggi vivo la gelosia in maniera più serena».

Alessandro Vicinanza scherza: «Gelosia? C’è… ma abbiamo imparato a riderci su! Ci stuzzichiamo, ci prendiamo in giro, ma non lasciamo mai il cuore né il telefono incustodito».

Alessandro, sempre dalla mia parte

Per Roberta, il vero regalo di Alessandro va oltre i gesti romantici: «Non è solo il mio fidanzato ma la mia persona. Mi fa sentire protetta e amata, e vedere il rapporto che ha costruito con mio figlio mi riempie il cuore».

Il legame con il piccolo Alex è speciale. Alessandro rivela con commozione: «Con Alex si è creato un rapporto che va oltre le parole. Mi guarda con fiducia, e questo per me vale tantissimo».

Il futuro: figli e nozze

Sul futuro, i due non nascondono i loro desideri: Roberta Di Padua: «Ci piacerebbe allargare la famiglia, un figlio è nei nostri piani, ma non lo stiamo programmando. Se arriva, siamo felicissimi».

Alessandro Vicinanza aggiunge: «Da tempo c’è spazio nei nostri cuori per un figlio. Ora aspettiamo solo che la vita compia la sua magia».

E le nozze? «Quando trovi la persona giusta, il resto arriva da sé», conferma Alessandro, pronto a fare sul serio dopo la famosa ‘non proposta’ sul lettino al mare.

Una storia vera, condivisa sui social

Roberta e Alessandro condividono tutto senza filtri. Roberta racconta: «Abbiamo un rapporto molto complice, ci divertiamo, sorridiamo, ci rispettiamo. Quel famoso filo ci tiene sempre uniti».

Alessandro aggiunge: «Sui social condividiamo tutto perché la nostra storia è fatta di verità: sorrisi, abbracci, ma anche momenti no. Discutiamo, sì, ma poi ci ritroviamo sempre. L’amore vero non è perfetto, è reale».

Nessun rimpianto per il passato

Quanto al passato a Uomini e Donne, nessun rimpianto. Roberta chiude con classe: «Sono stata completamente me stessa senza filtri, rifarei tutto».

Gli ex? Lei augura «ogni bene», mentre Alessandro preferisce il no comment: quando hai trovato la persona giusta, il resto diventa solo un rumore di fondo.