È morta all’età di 85 anni Patrizia De Blanck, storica opinionista televisiva e personaggio iconico del piccolo schermo. A darne il doloroso annuncio è stata la figlia Giada De Blanck, con un lungo e toccante post pubblicato su Instagram.

L’annuncio di Giada De Blanck sui social

“Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma, la Contessa Patrizia De Blanck” – ha scritto Giada – “Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un’epoca di eleganza, romanticismo e autenticità. Con lei si chiude un capitolo insostituibile della mia vita e di un’intera epoca”.

Parole cariche di emozione, in cui Giada ricorda il coraggio, la forza e la luce della madre: “Il suo spirito vivrà per sempre in me. Ringrazio chi l’ha amata. Riposa in pace, mamma, per sempre nel mio cuore”.

“Era la mia migliore amica, la mia vita”

In un secondo messaggio, ancora più intimo e doloroso, Giada De Blanck ha raccontato il legame profondissimo che la univa alla madre: “Chi mi conosce sa che per me la mia mamma era tutto. Avevamo un rapporto stupendo: era la mia migliore amica, il mio punto di riferimento, la mia vita. Ho dedicato la mia vita a lei con amore, cura e dedizione”.

Giada ha parlato anche della lunga e devastante malattia affrontata da Patrizia, vissuta lontano dai riflettori: “Ho fatto l’impossibile e lottato con tutte le mie forze, ma questa volta non è bastato. Speravo, come altre volte, che da guerriere quali siamo sempre state, avremmo vinto anche questa battaglia”.

Il dolore e la promessa: “Vivró per due”

“Per scelta ho vissuto tutto nel silenzio e nella riservatezza” – ha aggiunto – “Proteggendola da tutto. Con lei se n’è andata una parte di me. Vivró per due, questa è la promessa. Neanche la morte potrà dividerci”.

Chi era Patrizia De Blanck

Patrizia De Blanck è stata per anni una delle opinioniste televisive più riconoscibili e controverse del panorama italiano. Il grande pubblico la conosce a partire dal 2002, quando Piero Chiambretti la volle in un suo show televisivo.

Negli anni successivi ha partecipato a numerosi programmi televisivi, tra cui:

L’Isola dei Famosi

Il Ristorante su Rai 1

su Rai 1 Grande Fratello Vip 5 (2020), vinto da Tommaso Zorzi

In pochi sanno che il suo vero debutto in TV risale al 1958, quando a soli 18 anni fu valletta del celebre programma Il Musichiere.

Le origini nobili e la vita privata

Nata a Roma nel 1940, Patrizia De Blanck ha sempre rivendicato il titolo di Contessa. Suo padre, Guillermo De Blanck y Menocal, era ambasciatore di Cuba, mentre la madre, Lloyd Dario, era l’ultima discendente della famiglia proprietaria del celebre Palazzo Ca’ Dario a Venezia.

Dopo la rivoluzione di Fidel Castro, la famiglia perse tutti i beni e fu costretta all’esilio.

I matrimoni e la figlia Giada

Nel corso della sua vita si è sposata due volte: