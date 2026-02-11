L’attesa è finalmente finita per i fan di Helena Prestes e Javier Martinez. Dopo settimane di indiscrezioni e cambi di programmazione, è stata ufficializzata la data del loro ritorno in televisione: la coppia nata nella penultima edizione del Grande Fratello sarà protagonista di una nuova puntata di Celebrity Chef, in onda lunedì 16 febbraio alle 20:20 su Tv8.

Un appuntamento molto atteso dal pubblico e in particolare dal fandom degli Helevier, pronto a seguire la coppia in una veste completamente nuova.

Faccia a faccia in cucina tra Helena Prestes e Javier Martinez

Nell’episodio di Celebrity Chef, Helena Prestes sfiderà ai fornelli il fidanzato Javier Martinez, dando vita a una gara culinaria che promette scintille. La modella contro il pallavolista: una sfida che unisce amore e competizione, destinata a far discutere.

Dopo oltre un mese di attese e rinvii, la puntata andrà finalmente in onda il 16 febbraio, salvo ulteriori variazioni di palinsesto. Il pubblico potrà assistere a una gara serrata tra piatti da giudicare e dinamiche di coppia tutte da osservare.

La giuria di Celebrity Chef guidata da Alessandro Borghese

A valutare le preparazioni sarà la giuria capitanata da Alessandro Borghese, chiamata a decretare chi tra Helena Prestes e Javier Martinez avrà conquistato il palato con il miglior piatto.

Non sarà solo una prova di cucina: tra complicità, tensione e spirito competitivo, la puntata si preannuncia tra le più seguite e commentate della stagione di Celebrity Chef su Tv8.

Cresce l’attesa sui social per il ritorno di Helena Prestes

Manca meno di una settimana al ritorno in tv di Helena Prestes e sui social l’entusiasmo è già alle stelle. I fan sono curiosi di scoprire come se la caverà ai fornelli e se riuscirà ad avere la meglio su Javier Martinez.

Una cosa è certa: la puntata di Celebrity Chef con protagonisti gli Helevier si preannuncia come uno degli appuntamenti televisivi più attesi del momento, destinato a generare grande engagement online e numerosi commenti in tempo reale.