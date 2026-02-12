Quanto Elodie e Franceska Nuredini siano unite, affiatate e complici si percepisce ormai da settimane. Nessuna delle due ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma le foto condivise sui social raccontano più di mille parole: dai momenti di vacanza insieme, alle passeggiate per Milano, dove le due starebbero vivendo nell’appartamento della cantante.

Secondo il settimanale Oggi, il rapporto tra Elodie e la ballerina 23enne sembra diventare sempre più speciale. "Sperimentano prove di convivenza", si legge sull’ultimo numero, sottolineando quanto Franceska, affascinante presenza sui palchi dei tour della cantante, sia diventata anche parte integrante della vita privata di Elodie.

Andrea Iannone: un capitolo ormai chiuso?

Accanto alla nuova complicità di Elodie, il magazine ripercorre anche la relazione con Andrea Iannone, l’ultimo fidanzato della cantante. La storia, mai ufficialmente comunicata come conclusa, sembra ormai alle spalle. "Pare che lui non la stia vivendo benissimo e cerchi consolazione di fiore in fiore pur di non pensare", si legge nell’articolo.

Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone: un incontro sotto i riflettori

Mentre Elodie costruisce una nuova quotidianità con Franceska, Andrea Iannone è stato sorpreso in atteggiamenti intimi con Rocío Muñoz Morales, ex compagna di Raoul Bova. Le immagini mostrano la coppia abbracciata, con la modella e attrice che accoglie il gesto tenero del pilota.

Intervistata a Domenica In, Rocío Muñoz Morales aveva mantenuto un profilo prudente: "A 23 anni ho smesso di vedere altri uomini, ho conosciuto il padre delle mie figlie (Raoul Bova). A 37 mi ritrovo per la prima volta a dover flirtare e conoscere altri uomini. Sono inciampata, non so che messaggi mandare… Mi corteggiano? Molto. Ma ho anche bisogno di tempo, ho paura di soffrire".

Nonostante le parole caute, le foto lasciano intendere che tra Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone ci sia più di una semplice amicizia.