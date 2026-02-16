Stando alle ultime indiscrezioni che circolano sul web, sembrerebbe esserci una crisi tra l’influencer Chiara Nasti e il calciatore Mattia Zaccagni. La coppia, nata durante l’estate del 2021 a Ibiza, ha fatto sognare i fan con la loro storia d’amore, ma alcuni segnali recenti hanno acceso i dubbi.

La storia d’amore di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni

La loro relazione è iniziata grazie ad amici in comune durante una vacanza estiva e si è ufficializzata a fine 2021. Da allora, la coppia ha vissuto momenti felici, coronati dalla nascita dei due figli: Thiago, nato il 16 novembre 2022, e Dea, nata il 24 luglio 2024.

Il culmine della loro storia è arrivato il 20 giugno 2023, quando i due hanno celebrato il matrimonio nella Basilica di Santa Maria in Ara Coeli, a Roma, giurandosi amore eterno.

I segnali di una possibile crisi

Negli ultimi giorni, diversi segnali hanno fatto ipotizzare una possibile crisi tra i due. La coppia ha smetto di seguirsi su Instagram, gesto che in passato ha spesso anticipato discussioni o tensioni. Chiara Nasti ha pubblicato una storia social ambigua, parlando di fiducia, seguita dall’immagine di un hotel in cui si trovava da sola. Inoltre, i fan hanno notato la mancanza di dediche social in occasione della festa degli innamorati, evento tradizionalmente celebrato con messaggi e foto romantiche.

Un altro indizio che ha alimentato le voci è la messa in vendita della loro casa a Roma, un appartamento di 280 metri quadrati nella zona Camilluccia-Farnesina, proposto al prezzo di 2 milioni e 500 mila euro.

La verità secondo Chiara Nasti

A chiarire la situazione ci ha pensato il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha contattato direttamente Chiara Nasti. L’influencer ha spiegato che si tratta solo di una “crisi passeggera” e che la vendita della casa non ha nulla a che vedere con problemi di coppia. La scelta, ha aggiunto, sarebbe dovuta a furti subiti in casa per ben due volte, motivo per cui la famiglia ha deciso di trasferirsi.