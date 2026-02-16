Lo scorso ottobre, Vanessa Incontrada ha sorpreso i fan annunciando le nozze con Rossano Laurini, compagno e padre di suo figlio Isal. Intervistata da Vanity Fair, la conduttrice aveva parlato per la prima volta del matrimonio, raccontando di una relazione che si era interrotta per due anni prima di ritrovarsi: "Era arrivato il momento di capire tante cose che non funzionavano, poi mi sono resa conto che mi mancava quella condivisione con lui", aveva dichiarato Incontrada.

Dettagli sulle nozze: settembre sarà il grande giorno

Ospite di Che Tempo Che Fa il 15 febbraio, Vanessa Incontrada ha svelato qualche dettaglio sulle nozze con Rossano Laurini, senza però rivelare la data esatta: "Sarà a settembre, ma non dirò di più".

La cerimonia, a quanto pare, sarà intima e semplice, con pochi invitati. La conduttrice ha inoltre confermato la presenza di molti amici e colleghi del mondo dello spettacolo: "Ci saranno tanti miei colleghi e amici, sono contenta che vengano quasi tutti".

Incontrada ha quindi scelto di festeggiare questo momento speciale accanto alle persone che le sono state vicine sia nella vita privata sia nella carriera.

Una storia d'amore ritrovata

La relazione tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini è iniziata nel 2007. Nel 2008 è nato il loro primo figlio, Isal, oggi diciassettenne. Nel 2022 la coppia aveva deciso di prendersi una pausa: "La separazione è stata necessaria per capire alcune cose che tra noi non andavano", aveva spiegato la conduttrice a Vanity Fair.

Dopo due anni di lontananza, nel 2024 è scoccata la scintilla del ritorno di fiamma e, da allora, la coppia non si è più separata, fino alla decisione di convolare a nozze.