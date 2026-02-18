Fabrizio Corona, noto ex re dei paparazzi, torna a parlare di sé in un momento delicato, andando oltre polemiche e provocazioni. Ospite di Gianni Simioli su Radio Marte, Corona ha raccontato senza filtri la malattia che lo sta segnando fisicamente e mentalmente.

"Sto male, ogni giorno vale oro"

Negli ultimi giorni, l’ex paparazzo aveva già preoccupato i suoi follower pubblicando su X alcune immagini che lo ritraevano in ospedale. Ora, le sue parole in radio chiariscono le ragioni di quei post: “Sto male, ho una malattia, una roba brutta che non guarisce. Sono stato ricoverato varie volte, da due mesi non riesco a curarla”.

Corona ha spiegato che il percorso terapeutico richiederebbe stop e riposo, ma ammette di non riuscire ad accettarlo: “Per me è uno sforzo. I medici dicono ‘ti devi fermare 10 giorni’, un amico con cui lavoro mi dice ‘i grandi campioni si fermano e ripartono’, ma io non ho il tempo, soprattutto ora”.

L’ex re dei paparazzi parla di ogni giorno come di una vera e propria battaglia: “In questo momento ogni giorno vale oro. Sto combattendo la battaglia più importante della mia vita, ogni giorno ha un valore, non posso permettermi di stare 4 giorni a letto”.

Il ritorno di Falsissimo

Nonostante la malattia e i ricoveri, Fabrizio Corona non intende fermarsi sul fronte mediatico. Durante l’intervista ha annunciato il ritorno del suo progetto più discusso, Falsissimo, recentemente coinvolto in una causa milionaria e fermo al canale: “Il 2 marzo alle ore 21 uscirà una nuova puntata di Falsissimo, sarà una puntata terrificante”.

Riguardo alla causa da 160 milioni e ai problemi legali, Corona ha risposto con la sua consueta sfida: “Non è che, adesso, con la causa di 160 milioni e il canale bloccato abbiamo ‘paurina’”.