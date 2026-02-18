Maria De Filippi e Stefano De Martino sono stati fotografati insieme a Roma, sorridenti e a braccetto, durante il giorno di San Valentino. Lo scorso sabato, infatti, i due hanno pranzato in un ristorante nella zona Prati, immortalati dal settimanale Chi.

Un incontro tra lavoro e amicizia

Per la conduttrice, il sabato è sempre un giorno di lavoro: tra registrazioni e montaggi, Maria De Filippi continua a gestire i suoi impegni televisivi senza pause. Stefano De Martino, invece, si trovava nella Capitale probabilmente per motivi professionali: il venerdì precedente era andata in onda una puntata speciale di Affari Tuoi in diretta. Normalmente il presentatore torna a Milano per trascorrere del tempo con il figlio.

Un legame consolidato da 16 anni

Il magazine ha sottolineato il forte legame che unisce i due conduttori, nato 16 anni fa con l’ingresso di Stefano De Martino nella scuola di Amici, la celebre trasmissione televisiva di Maria De Filippi. Da allora, il ballerino e presentatore ha costruito una carriera solida e apprezzata in tutta Italia, ma l’inizio al fianco della conduttrice rimane un ricordo importante.

"È un pranzo di lavoro? Forse. È un incontro privato? Anche. È soprattutto il segnale di un rapporto adulto", scrive Chi.