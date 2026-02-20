Dopo la travagliata fine della relazione con Martina De Ioannon, e i dubbi sul suo percorso sul trono, Ciro Solimeno è ora completamente concentrato sulla conoscenza delle sue corteggiatrici, con la speranza di trovare la persona giusta.

Tuttavia, non tutti hanno apprezzato i suoi ultimi comportamenti. In particolare, la decisione di rivelare di essersi visto con Martina durante il suo trono ha suscitato molte critiche. L'immobiliarista campano ha ricevuto commenti negativi soprattutto da chi segue con attenzione il programma.

Jenny Guardiano critica Ciro Solimeno

Tra le voci critiche c’è anche Jenny Guardiano, nota per aver partecipato a Temptation Island nella stessa edizione di Martina. In un’intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni, l’influencer ha commentato:

“Secondo me è stato un gesto dettato dalla rabbia, ma alla base ci sono sempre i valori di una persona. Non sono nessuno per giudicare, però se fossi stata Martina non l’avrei digerita. Se hai vissuto una relazione per quasi un anno, sai già benissimo cosa non va. Quel gesto non mi è piaciuto”.

Ha aggiunto: “Non mi interessa nemmeno cosa dica un’altra persona di lei. Tu non mi ricatti, non mi minacci. Se no io parlo? Ma parla. Vediamo cosa hai da dire. Per me passa nel torto chi fa una cosa del genere, chi tradisce alle spalle. E poi sei anche uomo: no, non ci stiamo”.

Le parole di Jenny su Martina De Ioannon

Nonostante le critiche a Ciro Solimeno, Jenny ha voluto sottolineare il suo rispetto per Martina: “Ci siamo sentite qualche mese fa. Noi ci sentiamo ogni tanto. Io stimo la sua scelta perché nella vita bisogna avere il coraggio di seguire i sogni e il cuore. Lei ha un carattere forte, anche se ha le sue incertezze. Non è che non le importi di quello che pensa la gente, però mettersi al primo posto, rischiarsela e viverla… secondo me è una cosa da cui noi donne dovremmo prendere esempio. Senza sentirci per forza giudicate, senza essere etichettate come ‘quelle che hanno sbagliato’. Ci vuole coraggio a seguire il cuore. La vita è una, te la vivi”.

La vita sentimentale di Jenny Guardiano: amore e progetti con Giovanni Tarantino

Oggi Jenny Guardiano è felice accanto a Giovanni Tarantino e ha parlato dei loro progetti di coppia: “I nostri progetti sono andati avanti piuttosto velocemente. Io e lui ci siamo conosciuti ad aprile: una volta andai a suonare nel suo locale a Palermo e lui si presentò con un mazzo immenso di rose. Non me le aveva mai regalate nessuno, e ti dico la verità: era sempre stato un mio sogno”.

Ha continuato raccontando: “Il giorno dopo altri fiori, altre attenzioni da 'principessa'. Me lo sono costata, perché ho detto 'ok è particolare'. Io sono partita, sono andata a Dubai, ma lui continuava a farsi sentire, non si arrendeva. Poi sono rientrata e ci siamo rivisti, perché aveva una casa al mare a Napoli e aveva avviato un lido lì. Lo trattavo da amico e lui da amica: non si è mai sbilanciato, non si è mai lasciato andare. Però sentivo che in certi abbracci c’era qualcosa di diverso. Puoi abbracciare un amico e voler bene, ma puoi anche abbracciare una persona e sentire qualcosa che non riesci ancora a definire. Da lì lui ha capito e non si è mai arreso fino a oggi”.