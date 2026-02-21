Negli ultimi anni, durante le edizioni del Grande Fratello, è diventata una consuetudine — spesso chiacchierata — vedere cieli “animati” da piccoli aerei con striscioni. Questi velivoli, pagati dai cosiddetti fandom, sorvolano la Casa più spiata d’Italia per far arrivare messaggi di sostegno o di incoraggiamento agli inquilini rinchiusi: da frasi d’amore dedicate a coppie nate nella Casa fino a slogan lanciati dagli ultras digitali di “fazioni” più o meno organizzate.

Questa pratica, sebbene non prevista dal regolamento — che vieta ai concorrenti di ricevere informazioni dall’esterno — viene tollerata da anni e per molti fan è diventata parte integrante dell’esperienza di visione e di partecipazione al reality.

Sulla stampa online e i social sono emerse proteste dei residenti della zona dove ora sorge la Casa (per le edizioni più recenti, trasferita nei nuovi Studi Lumina di Prima Porta, a Roma). Secondo varie fonti, il costante passaggio di velivoli con striscioni causa disturbo acustico e malumore tra chi abita nei dintorni, con alcune segnalazioni di “rivolta” contro il fenomeno.

Le voci sul possibile divieto nella nuova edizione del GF

A poche settimane dalla messa in onda della nuova edizione del Grande Fratello, prevista per la prima metà di marzo 2026, circolano segnalazioni non confermate su un possibile divieto agli aerei con striscioni dei fan. Secondo alcune fonti sui social, la produzione potrebbe decidere di fermare questa pratica per ridurre interferenze esterne e contenere controversie legate all’esterno della Casa.

E’ importante sottolineare che non esiste al momento alcuna conferma ufficiale da parte di Mediaset o degli autori del programma su questa ipotesi di divieto: si tratta di voci e segnalazioni non certificate. Tuttavia, la discussione è già aperta tra i fan del reality e potrebbe evolvere nelle prossime settimane man mano che si avvicina la partenza dell’edizione 2026.