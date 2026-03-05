A cura della Redazione

L'idillio tra Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino si è ufficialmente concluso. La conduttrice di Linea Verde e lo chef stellato hanno deciso di mettere un punto su questa fase della loro vita, senza rimpianti né amarezza.

È stato lo stesso Iaccarino a rompere il silenzio, affidando ai social un messaggio carico di gratitudine: "Elisa, grazie per questi 14 mesi vissuti insieme. Anche se l’amore è finito, in questo tratto di vita, abbiamo condiviso tutto: siamo cresciuti, ci siamo stimolati, ci siamo confrontati! Alla fine siamo diventati persone migliori di prima".

Le parole di Elisa Isoardi sull’amore

In precedenza, Elisa Isoardi aveva raccontato: "Ci siamo conosciuti per caso, posso dire che è una persona eccezionale. Ci siamo incontrati e piaciuti da adulti, da persone mature, quando le cose vengono vissute più che raccontate. Abbiamo un bellissimo equilibrio e siamo innamorati".

La conduttrice aveva aggiunto: "In questi anni ho fatto un lungo lavoro su me stessa per trovare la serenità e con la psicoterapia ci sono riuscita. E proprio quando l'ho trovata ho incontrato Ernesto, al momento giusto. La nostra è una relazione bella e pulita, sto benissimo".

Una storia vissuta lontano dai riflettori

La relazione tra Isoardi e Iaccarino è stata intensa ma discreta. Le foto insieme sono rarissime, tra cui una fuga romantica e segreta in montagna, nelle grotte di affinamento del Castelmagno, dove lo chef appare accanto alla conduttrice davanti a una tavola imbandita.

Chi è Ernesto Iaccarino

Classe 1970, con una laurea in Economia e un passato da revisore di bilancio a Milano, Ernesto Iaccarino è uno chef di fama internazionale. Cresciuto tra le cucine del Don Alfonso 1890, ristorante fondato dal padre Alfonso nel 1973 nel cuore della penisola sorrentina, oggi il locale vanta tre stelle Michelin.

Dopo un periodo a Milano, nel 1999 Iaccarino è tornato alle origini. Dal 2003 guida i fornelli del ristorante di famiglia insieme al fratello Mario, consolidando la reputazione di eccellenza della cucina italiana nel mondo.