Nell’ottobre del 2024, Angelina Mango aveva annunciato ai fan la cancellazione di alcune date del suo tour, Angelina Mango nei Club 2024, in particolare Firenze, Padova e Torino. La decisione arrivava dopo il rinvio di due date previste a ottobre a Napoli e Molfetta, spostate a novembre.

La giovane artista, vincitrice della 74ª edizione del Festival di Sanremo 2024, aveva spiegato che la pausa era necessaria per problemi di salute, scegliendo di prendersi del tempo per sé stessa.

Nuovo album e tour nei teatri: il ritorno di Angelina Mango

Quelle difficoltà sembrano ormai un ricordo lontano: Angelina Mango ha recentemente pubblicato il suo nuovo album Caramé e ha dato il via al suo tour nei teatri, che registra già un incredibile successo con date quasi completamente sold out.

Maria De Filippi tra il pubblico a Roma

Durante la seconda tappa del tour a Roma, Angelina Mango ha avuto una fan d’eccezione: la sua “mamma artistica”, Maria De Filippi, nota conduttrice di Amici, che ha voluto assistere al concerto come un’ammiratrice qualunque.

La presenza della conduttrice ha creato un piccolo caos: non appena il pubblico ha notato Maria De Filippi, alcune persone si sono avvicinate, impedendo l’apertura regolare del concerto. La conduttrice è stata così costretta a rifugiarsi nel backstage.

Fanclub in fermento per un gesto speciale

Il fanclub di Angelina Mango non ha perso l’occasione: appena hanno riconosciuto Maria De Filippi, le hanno chiesto di alzare un foglietto dedicato alla cantante durante il concerto, trasformando il momento in una vera celebrazione per la giovane artista.