Nella puntata del 5 marzo di Uomini e Donne, il chiarimento in esterna tra Ciro Solimeno e Ale manda su tutte le furie le altre corteggiatrici. L’episodio ha acceso gli animi, scatenando polemiche e critiche in studio.

Elisa attacca: "Sono stanca di stare qui"

Elisa non ha nascosto il suo disappunto per l’atteggiamento del tronista. "Sono stanca di stare qui, è da un mese che sono seduta", ha dichiarato, lamentando lo scarso interesse dimostrato da Ciro Solimeno nei suoi confronti durante il percorso di conoscenza.

La corteggiatrice ha aggiunto: "Non mi faccio trattare in questo modo, se tu mi dici vattene io prendo e me ne vado, non sono la vittima che si mette a piangere", riferendosi allo sfogo di Ale nella puntata precedente.

Ciro Solimeno ha provato a convincere Elisa a restare, ma la risposta è stata chiara: "Non ha senso perché tanto ti vengo a riprendere".

Martina accusa: "È un teatrino"

L’atmosfera in studio si è ulteriormente surriscaldata quando Martina ha preso la parola. La corteggiatrice ha sostenuto che tra Ciro e Ale ci sia una conoscenza pregressa e che il continuo tira e molla sia in realtà concordato.

Martina ha dichiarato: "Dal momento che lei (Ale, ndr) sta qua e non dice mezza parola sul bacio tu la tieni lo stesso?"

A quel punto ha annunciato la sua intenzione di interrompere il percorso di conoscenza.

Gianni Sperti interviene: perplessità sul comportamento di Ciro

Anche Gianni Sperti, opinionista del programma, ha espresso le proprie perplessità: "L’eliminazione, ma anche le cose negative dette su di lei e la decisione di andarla a riprendere possono dare adito a questo pensiero", ha sottolineato rivolgendosi a Ciro Solimeno.