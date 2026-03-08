Valentina Piscopo, compagna di Domenico D’Alterio, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, è tornata a parlare del loro rapporto dopo i mesi turbolenti seguiti al reality. La donna è stata spesso al centro del racconto televisivo proprio per il legame con l’ex operaio napoletano e per i confronti andati in onda durante il reality show.

Dopo il recente riavvicinamento durante la settimana del Festival di Sanremo (ne abbiamo parlato QUI), Valentina ha raccontato in un’intervista rilasciata a LolloMagazine come stanno oggi le cose tra loro, cosa è cambiato rispetto ai momenti più tesi e come vive le critiche del pubblico.

“Tutti mi chiedevano se fossimo tornati insieme”, ha raccontato Valentina. “Abbiamo deciso di passare la settimana di Sanremo insieme per capire tante cose e per dedicarci del tempo. Quando lui è uscito dalla Casa non avevamo mai avuto davvero uno spazio tutto nostro. È servito a entrambi e ci ha fatto molto bene”.

Il rapporto oggi: nessuna convivenza ma neanche una rottura

Nonostante il riavvicinamento, Valentina ha chiarito che la situazione non è ancora definita: “Non condividiamo lo stesso tetto, ma non c’è nemmeno una chiusura definitiva”, ha spiegato. “Ci sono tante cose da risolvere. In questo momento ci stiamo godendo il momento. Poi chi vivrà vedrà, siamo sotto al cielo”.

La settimana trascorsa insieme è stata vissuta quasi come una pausa dalla quotidianità: “È stato un po’ come una vacanza. Ci ha riportato quella spensieratezza che lui aveva vissuto dentro il Grande Fratello. C’erano anche amici con noi, ci siamo divertiti e abbiamo staccato la spina. Sono stati sette giorni intensi e molto belli”, ha raccontato.

Le tensioni tra le famiglie e le difficoltà da superare

Secondo Valentina, uno dei nodi più complicati da sciogliere riguarda le tensioni nate fuori dalla Casa tra le rispettive famiglie.

“Purtroppo sono successe delle cose davvero, anche tra famiglie. È una situazione che va sistemata e questo rende più difficile affrontare certi passaggi”, ha spiegato.

Nonostante tutto, la porta resta aperta: “La porta di casa è sempre aperta, in questo momento. Anzi”, ha detto Valentina, lasciando intendere che un riavvicinamento più stabile non è escluso.

L’autocritica di Valentina Piscopo: “L’impulsività mi ha danneggiata”

Guardando indietro agli ultimi mesi, Valentina ha ammesso che il suo carattere impulsivo potrebbe aver peggiorato alcune situazioni.

“Oggi penso che l’impulsività mi abbia un po’ danneggiata. Sono una persona che parte sempre in quinta, dico sempre quello che penso. Però non sempre essere impulsivi ripaga”, ha raccontato.

“Adesso mi dico: conta fino a cento prima di fare o dire qualcosa. A volte è meglio fermarsi e riflettere”.

Il rapporto con Benedetta Stocchi dopo il reality

Durante il Grande Fratello, uno dei temi più discussi è stato anche il rapporto tra Domenico D’Alterio e Benedetta Stocchi, spesso considerata una sorta di “antagonista” di Valentina nella dinamica del reality.

Valentina ha spiegato che, al di fuori del contesto televisivo, non c’è stato un vero chiarimento tra loro: “Io sono rimasta scontenta quando ha fatto un TikTok su di me. Non ho mai avuto atteggiamenti brutti nei suoi confronti”, ha detto.

Secondo il suo racconto, aveva anche proposto un incontro per chiarire: “Le ho detto che, se voleva, poteva venire a Napoli e prenderci un caffè per mettere in chiaro tante cose. Ma questo chiarimento non c’è mai stato”.

Le critiche del pubblico e l’esposizione mediatica

Il riavvicinamento con Domenico ha generato anche molte critiche sui social, ma Valentina sembra accettare il prezzo della visibilità.

“Questa settimana sono stata molto criticata per essermi riavvicinata a Domenico. Ma ognuno in casa propria è libero di fare ciò che vuole”, ha spiegato. “Quando ti esponi mediaticamente è normale essere giudicati. Fa parte del gioco e io mi prendo anche questo”.