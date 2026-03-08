Per diverso tempo Marcello Messina è stato uno dei protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, fino a quando ha deciso di lasciare il programma per dedicarsi completamente alla frequentazione con Giada Rizzi, la dama che più lo aveva colpito all’interno del parterre. Una volta usciti dalla trasmissione, però, la coppia si è trovata di fronte alle difficoltà della vita reale, con momenti che hanno messo alla prova il loro rapporto. Nonostante la lontananza iniziale, questo periodo ha permesso a entrambi di comprendere meglio i propri sentimenti, portandoli a decidere di tornare insieme più convinti che mai.

Le difficoltà della convivenza e la crisi iniziale

Intervistato dalla rivista ufficiale di Uomini e Donne, Marcello Messina ha raccontato i motivi della crisi che li aveva allontanati. La convivenza appena iniziata, il trasferimento di Marcello in Veneto, la presenza dei figli di Giada Rizzi e l’organizzazione della nuova vita di coppia sono stati tutti elementi che hanno complicato le cose. Così, per non perdere il contatto e dare spazio ai sentimenti, hanno deciso di vivere in due case separate, ma molto vicine.

Una seconda possibilità e la ritrovata serenità

Durante le feste, Marcello e Giada hanno trascorso del tempo insieme e, a gennaio, hanno deciso concretamente di dare una seconda possibilità alla loro relazione. Oggi, anche se continuano a vivere in due abitazioni separate, le cose tra loro sono molto migliorate. Nei loro progetti futuri, però, c’è l’idea di tornare a vivere sotto lo stesso tetto: Marcello Messina ha acquistato una casa per tutti e, se tutto continuerà ad andare bene, la coppia si unirà nuovamente sotto lo stesso tetto.

Rapporto con i figli e distanza dai social

Uno dei motivi della crisi era legato al rapporto inizialmente difficile di Marcello Messina con il figlio maschio di Giada Rizzi, elemento che ha avuto un impatto anche sulla loro vita di coppia. Inoltre, l’ex cavaliere ha scelto di prendere le distanze dai social, un mondo che non gli appartiene, a differenza della sua compagna che invece ci lavora. Nonostante ciò, Marcello ha condiviso alcune foto di coppia per testimoniare la ritrovata serenità e la volontà di condividere momenti felici insieme.

Matrimonio e progetti di famiglia

Guardando al futuro, Giada Rizzi sogna il matrimonio, essendo la prima volta per lei. Per Marcello Messina, invece, il matrimonio non è un obiettivo in sé, ma la naturale conseguenza di un rapporto che funziona bene. La coppia, invece, non ha in programma di allargare ulteriormente la famiglia: Giada ha già due figli e per Marcello, a 52 anni, occuparsi anche di un neonato sarebbe troppo impegnativo.

Il rapporto con Uomini e Donne oggi

Infine, Marcello Messina ha raccontato di non seguire più il programma, soprattutto a causa dei numerosi impegni. Ha aggiunto che, qualora la storia con Giada Rizzi dovesse finire, non avrebbe intenzione di tornare a partecipare, poiché il suo percorso a Uomini e Donne si era già concluso.

Oggi, quindi, la coppia appare più serena e determinata a costruire un futuro insieme, affrontando le difficoltà con maggiore consapevolezza e maturità.