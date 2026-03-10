Con l’ufficializzazione dei concorrenti della nuova edizione del GF Vip, in onda dal 17 marzo 2026, tra i nomi più discussi spicca sicuramente Lucia Ilardo, nota per la sua partecipazione a Temptation Island.

A commentare la notizia è stato Marco Raffaelli, anch’egli protagonista dell’ultima edizione del reality dei sentimenti. Intervistato da Lorenzo Pugnaloni, Raffaelli ha espresso il suo pensiero in maniera chiara e diretta.

Le parole di Marco Raffaelli su Lucia Ilardo

Secondo Raffaelli, la partecipazione di Lucia Ilardo al reality era prevedibile: "Sicuramente sono contento per lei perché era chiaro che lei volesse fare televisione, cioè per me era chiarissimo che lei volesse fare televisione perciò sono contento che abbia avuto questa occasione e possa andare avanti, però che ti dico? Mi dispiace che ha tolto l’opportunità al mio amico, però vabbè".

L’ex di Denise Farina ha quindi sottolineato come le ambizioni televisive di Lucia abbiano avuto un impatto diretto sulle possibilità del suo amico, Rosario Guglielmi. Argomenti temptation island

grande fratello

uomini e donne

lucia ilardo

Il caso di Rosario Guglielmi e Uomini e Donne

Dopo la fine della relazione con Lucia Ilardo, a Rosario Guglielmi era stato offerto il trono nel programma Uomini e Donne, trono sul quale però non si è mai seduto. La scelta sarebbe stata influenzata da alcune rivelazioni della stessa Lucia, che ha confermato l’intimità avuta con lui dopo che Rosario aveva accettato di partecipare al programma.

La risposta di Lucia Ilardo

Non si è fatta attendere la replica della diretta interessata. Con il suo consueto sarcasmo, Lucia Ilardo ha risposto alle insinuazioni di Raffaelli: "Grande Marco, mai banale. Nella vita invece voi tutti, quando vi siete candidati e partecipate a questi contorni, lo fate perché la mattina vorreste aprire un forno e diventare panettieri? Mai scontato. Tvb un abbraccio".