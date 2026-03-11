Il Grande Fratello Vip inizia subito con una sorpresa per Adriana Volpe: la conduttrice entrerà nella Casa quattro giorni prima del debutto ufficiale su Canale 5, previsto per martedì 17 marzo.

Il "finto" stupore di Adriana Volpe

A svelare la novità è stata Barbara Palombelli durante l’odierna puntata di Forum. “Ti devo dare una notizia che gli autori del Grande Fratello mi hanno appena dato: tu non entrerai martedì 17 insieme a tutti gli altri concorrenti, ma questo venerdì, dopodomani. Sei pronta? Hai fatto la valigia?”, ha annunciato la conduttrice.

La reazione di Adriana Volpe è stata di finto stupore, dato che già conosceva la notizia. Con ironia e sorpresa, ha esclamato: “Oddio, sto morendo… ma venerdì questo? Venerdì 13? Una cosa ho capito subito: questa sarà un’edizione completamente straordinaria e diversa. Mi sembra che non fosse mai successo prima! Sto realizzando adesso! Io sono guerriera ed entro con coraggio, ma se mi fanno entrare prima significa che si sono inventati qualcosa”.

Paolo Ciavarro ed Edoardo Donnamaria ricordano la loro esperienza nel reality

In studio con Barbara Palombelli erano presenti anche Paolo Ciavarro ed Edoardo Donnamaria, volti noti della trasmissione di Rete 4 e ex concorrenti del Grande Fratello Vip, rispettivamente nel 2020 e nel 2023.

Paolo Ciavarro, figlio della compianta Eleonora Giorgi, ha raccontato il suo percorso nella Casa, dove ha trovato l'amore con Clizia Incorvaia, dalla quale è nato il piccolo Gabriele.

La Palombelli ha anche parlato “dell’amore” di Edoardo Donnamaria, ricordando la storia passionale e intensa con Antonella Fiordelisi, terminata pochi mesi dopo la fine del reality.

Open House anticipato anche per altri concorrenti

La Casa aprirà le porte in anticipo anche ad altri concorrenti, come annunciato dai profili social ufficiali del Grande Fratello Vip:

Raul Dumitras

Ibiza Altea

Renato Biancardi

Questi ingressi anticipati segnano un’edizione che si preannuncia più dinamica e ricca di sorprese fin dai primi giorni.

Dove seguire le dirette dei primi giorni

La diretta di questi primi giorni di Open House non sarà trasmessa su Mediaset Extra, ma sarà disponibile esclusivamente su Mediaset Infinity e sul sito ufficiale del Grande Fratello Vip.