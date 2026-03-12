Durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, il rapporto tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia si è imposto fin da subito come uno dei più tesi e controversi della casa. Una incompatibilità evidente, alimentata da vecchie conoscenze, gelosie e divergenze caratteriali, che ha portato a momenti di forte scontro e divisione.

L’inizio della tensione: Edoardo Donnamaria

Il punto di partenza della tensione tra Antonella e Micol è legato alla figura di Edoardo Donnamaria, che prima di iniziare una relazione con Antonella all’interno della casa, aveva avuto un breve flirt con Micol fuori dal reality. Questo elemento ha generato immediatamente gelosia e sospetto, con Antonella che percepiva la presenza di Micol come una potenziale minaccia.

I primi scontri

Fin dalle prime settimane, le due hanno avuto diversi battibecchi. Antonella Fiordelisi ha criticato più volte Micol Incorvaia, definendola “poco incisiva” e mettendo in discussione il suo aspetto e la sua personalità. Micol, dal canto suo, ha risposto con un atteggiamento distaccato, ma ha sempre sottolineato i comportamenti eccessivi o provocatori della Fiordelisi.

Due fronti opposti nella Casa

Con il passare del tempo, la casa si è divisa in due blocchi:

Da una parte Antonella , spesso isolata ma determinata.

, spesso isolata ma determinata. Dall’altra un gruppo compatto formato da Micol Incorvaia, il suo fidanzato Edoardo Tavassi, Nicole Murgia e Oriana Marzoli.

La Fiordelisi ha parlato più volte di “branco”, accusando gli altri di fare gruppo contro di lei. Gli altri concorrenti hanno sempre negato qualsiasi strategia di esclusione.

Il ruolo di Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria si è spesso trovato in una posizione scomoda. La sua vicinanza a Antonella lo ha messo in contrasto con altri coinquilini, tra cui Micol, influenzando le dinamiche interne alla casa e la relazione con Antonella, minata da discussioni e fragili equilibri. Argomenti grande fratello

antonella fiordelisi

Confronti mai risolutivi

I confronti tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia sono stati frequenti ma mai risolutivi. Terminato il Grande Fratello Vip, le due hanno mantenuto per mesi un rapporto freddo, fatto di silenzi e accuse reciproche.

La svolta della pace

A novembre 2023, nel programma radiofonico Turchesando, Micol Incorvaia ha raccontato di un chiarimento con Antonella Fiordelisi: “Quando mi hai chiesto se fossi disponibile a un incontro con Antonella, avevo risposto di sì. Da lì, lei ha fatto un passo verso di me che ho apprezzato moltissimo. Sono molto contenta”.

Il primo incontro pubblico e il selfie

Lo scorso settembre, a distanza di oltre due anni dalla conclusione del reality, Antonella e Micol si sono incontrate in un evento a Milano, insieme ad altre influencer. A sancire la pace un selfie scattato dalla Fiordelisi con la Incorvaia, insieme a un’altra ex gieffina, Federica Calemme.

Adesso, a chi le ha chiesto se dopo la riconciliazione con Micol fosse avvenuta anche quella con Edoardo Tavassi, Antonella ha risposto: “Ragazzi, è da più di un anno che mi sento con Micol e l’ho invitata alla mia festa. Il +1 lo accetto volentieri”.