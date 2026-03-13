Il ritorno di fiamma tra i due ex protagonisti di Temptation Island, Manuel Maura e Francesca Sorrentino, continua a far parlare il pubblico. La coppia, nota per le emozioni forti vissute durante il reality dei sentimenti del 2023, ha avuto un percorso sentimentale piuttosto turbolento.

Dal falò di confronto alla separazione

Durante il programma, dopo un falò molto acceso, Francesca Sorrentino aveva deciso di chiudere definitivamente la relazione con Manuel Maura. Dopo la fine di Temptation Island, la coppia aveva confessato a Verissimo di essere tornata insieme, salvo poi separarsi nuovamente a luglio 2024.

Avvistamenti e conferme nel 2025

Nel 2025, dopo l'esperienza di Francesca Sorrentino come tronista di Uomini e Donne, Manuel e Francesca sono stati avvistati spesso insieme. Qualche mese fa, dopo diversi avvistamenti senza conferme ufficiali, Francesca Sorrentino ha confermato il ritorno di fiamma, parlando anche del tema della fedeltà: "Volevo dirvi che in Italia non sono l'unica ad aver perdonato le corna, molte lo sanno solo che non vanno in una trasmissione televisiva".

Il motivo della riservatezza sui social

Rispondendo alle domande dei suoi followers, Manuel Maura ha spiegato perché la coppia evita di mostrarsi pubblicamente sui social: "Allora, non ci facciamo vedere forse pubblicamente mettendo foto insieme o altro, però vi dico, facciamo qualche live insieme ogni tanto. Ma forse più per scaramanzia perché ogni volta nel passato che abbiamo messo qualche foto poi è andata male, quindi per ora sta andando bene e quindi continueremo così".

Progetti futuri: la paternità

Riguardo alla possibilità di diventare padre, Manuel Maura ha confessato di non sentirsi ancora pronto, ma di avere chiari desideri per il futuro: "In questo momento, devo essere sincero, non sono ancora pronto, però in futuro sicuramente sì. Se Dio vuole spero in un maschietto e una femminuccia".