Con un video pubblicato su TikTok, Francesca Sorrentino e Manuel Maura hanno ufficializzato quello che molti fan già sospettavano: i due ex protagonisti di Temptation Island sono tornati ad essere una coppia.

Il ritorno di fiamma tra i due continua a far discutere il pubblico, soprattutto considerando il loro percorso sentimentale turbolento all’interno del reality dei sentimenti del 2023.

Dal falò di confronto alla separazione

Durante il programma, dopo un falò molto acceso, Francesca Sorrentino aveva deciso di chiudere definitivamente la relazione con Manuel Maura. Dopo la fine di Temptation Island, la coppia aveva confermato a Verissimo di essere tornata insieme, ma la felicità è durata poco: la separazione è arrivata nuovamente a luglio 2024.

Avvistamenti e conferme nel 2025

Nel 2025, dopo l’esperienza di Francesca Sorrentino come tronista di Uomini e Donne, i due sono stati avvistati spesso insieme, alimentando le voci di un possibile ritorno di fiamma. Argomenti temptation island

Qualche mese fa, Francesca Sorrentino ha finalmente confermato la riconciliazione, parlando anche di fedeltà: "Volevo dirvi che in Italia non sono l’unica ad aver perdonato le corna, molte lo sanno solo che non vanno in una trasmissione televisiva".

Perché evitano i social

Manuel Maura ha spiegato ai suoi follower perché la coppia evita di mostrarsi pubblicamente sui social: "Allora, non ci facciamo vedere forse pubblicamente mettendo foto insieme o altro, però vi dico, facciamo qualche live insieme ogni tanto. Ma forse più per scaramanzia perché ogni volta nel passato che abbiamo messo qualche foto poi è andata male, quindi per ora sta andando bene e quindi continueremo così".

Progetti futuri: la paternità

Riguardo alla possibilità di diventare padre, Manuel Maura ha confessato di non sentirsi ancora pronto, ma ha chiari desideri per il futuro: "In questo momento, devo essere sincero, non sono ancora pronto, però in futuro sicuramente sì. Se Dio vuole spero in un maschietto e una femminuccia".