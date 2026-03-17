Alessio Pili Stella continua a essere uno dei cavalieri più chiacchierati del Trono Over di Uomini e Donne. Nonostante le numerose conoscenze avviate nel tempo, il cavaliere non ha ancora trovato la persona giusta e spesso finisce al centro di accesi scontri nello studio.

La conoscenza con Rosanna Siino

Negli ultimi mesi, Alessio aveva iniziato una frequentazione con Rosanna Siino. La dama, tornata in trasmissione dopo la fine della sua storia con Giuseppe Molonia, aveva deciso di dare una chance proprio a lui. Dopo una prima titubanza, Alessio aveva accettato di conoscersi meglio, ma nel frattempo aveva anche cominciato un percorso con Debora.

La frequentazione a tre e la rottura

Questa situazione a tre però non è durata a lungo. Durante un confronto in studio, Alessio ha confessato di aver avuto rapporti intimi con entrambe le dame, provocando una forte reazione di Rosanna, che ha deciso di chiudere definitivamente la loro conoscenza. Anche con Debora, inizialmente intenzionata a continuare, la frequentazione si è interrotta a causa di numerosi scontri tra i due.

Anticipazioni della puntata di martedì 17 marzo

Secondo le anticipazioni della puntata in onda oggi, Alessio Pili Stella e Debora torneranno protagonisti di un acceso confronto al centro studio. I due racconteranno di essere usciti insieme dopo la loro precedente rottura, ma daranno versioni contrastanti: Alessio ammetterà di averla baciata, mentre Debora negherà categoricamente. Argomenti uomini e donne

La foto che conferma il ritorno di fiamma?

A confermare il possibile ritorno di fiamma ci ha pensato Deianira Marzano, che, a seguito di una segnalazione di un utente, ha condiviso una foto che ritrae proprio Alessio e Debora durante una cena insieme.

Stando a quanto emerge, sembra che i due protagonisti di Uomini e Donne abbiano finalmente seppellito l’ascia di guerra e siano pronti a vivere un nuovo capitolo della loro storia.