Ieri mattina Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset, ha tenuto un incontro riservato alla stampa per commentare gli ultimi avvenimenti che hanno coinvolto il gruppo televisivo, tra il caso Alfonso Signorini – Fabrizio Corona e gli ascolti dei programmi di punta del palinsesto.

Nessuna lite con Rosario Fiorello

Innanzitutto, Berlusconi ha smentito le voci di un presunto dissidio con Rosario Fiorello: "Con Fiorello ho un rapporto che considero molto bello, di grande simpatia. L’unica critica che gli muovo è che dovrebbe fare un po’ di televisione da noi".

Fabrizio Corona e la difesa di Mediaset

Riguardo a Fabrizio Corona, il presidente di Mediaset è stato chiaro: "Fabrizio Corona? Non abbiamo perso tempo a gestire la questione e non ho intenzione di perderlo oggi. Certo è che, di fronte a menzogne, insulti e odio gratuito, l’azienda si è dovuta difendere. Punto".

Alfonso Signorini e il futuro del Gf Vip

Per quanto concerne Alfonso Signorini, recentemente al centro di vicende giudiziarie: "Ultimamente non l’ho sentito ma, a dirla tutta, non l’ho sentito da molto prima che partissero le questioni che oggi riguardano anche la magistratura. Sul futuro ritengo doveroso e rispettoso non dare alcuna risposta perché c’è un procedimento in atto e aspettiamo l’esito". Argomenti grande fratello

alfonso signorini

ilary blasi

Berlusconi ha apprezzato il gesto di Signorini, che si è autosospeso, e ha aggiunto che tutti i controlli previsti per il Grande Fratello sono stati eseguiti sia da Mediaset che da Banijay, senza rilevare criticità: "Vedremo dove porteranno le indagini della magistratura".

Auditel e il Gf Vip 8 di Ilary Blasi

Infine, Berlusconi ha commentato gli ascolti della prima puntata del Grande Fratello Vip 8, condotto da Ilary Blasi, che non hanno registrato numeri esaltanti: "Al Grande Fratello Vip diamogli tempo: è troppo presto per dare un verdetto. Con Endemol Shine Italy abbiamo deciso di farlo perché pensiamo che il Grande Fratello sia uno di quei prodotti così centrali nella storia della tv moderna che debba continuare ad andare avanti. Un ingrediente come il Grande Fratello nella televisione di oggi ci sta".