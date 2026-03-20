Antonella Elia ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip e, in questi primi giorni di convivenza nella casa più spiata d’Italia, ha già confermato la sua capacità di catturare l’attenzione del pubblico.

Storica valletta di Mike Bongiorno, Corrado e Vianello, nel corso della sua carriera televisiva Antonella Elia si è affermata anche come una vera “regina dei reality”. Ha infatti vinto L’Isola dei Famosi 9 nel 2012, è stata finalista al Grande Fratello Vip 4 nel 2020 e ha regalato momenti indimenticabili a Temptation Island 8, sempre nel 2020, durante un discusso falò di confronto con l’ex compagno Pietro Delle Piane.

GF Vip 2026: lacrime e momenti leggeri

Nei primi giorni all’interno della casa, Antonella Elia ha vissuto un momento di sconforto, scoppiando in lacrime. A consolarla è stato l’altro torinese del reality, Marco Berry, con grande empatia e sensibilità.

Tuttavia, la vera scena virale è avvenuta nella serata di giovedì 19 marzo, in un momento decisamente più leggero. Argomenti grande fratello

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La performance virale: Antonella Elia finge l’orgasmo

Il siparietto è nato nel salotto della casa durante una chiacchierata con l’imitatrice Francesca Manzini, che le ha detto: “Guarda che io mi accorgo quanto una donna sa fingere un orgasmo”.

Antonella Elia, con grande ironia, ha deciso di raccogliere la “sfida” e ha replicato, serissima, simulando un orgasmo davanti agli altri inquilini, per poi scoppiare a ridere insieme a tutti. Il video è diventato immediatamente virale sui social, raccogliendo applausi e commenti divertiti dagli utenti: “Per me è stata la scena più bella”.

GF Vip: cosa ci aspetta questa sera

Questa sera, venerdì 20 marzo, in prima serata su Canale 5, al termine de La Ruota della Fortuna, andrà in onda una nuova puntata in diretta del Grande Fratello Vip 2026. Sarà interessante scoprire se anche questo momento virale verrà commentato in diretta o se sarà ritenuto troppo hot per la prima serata.