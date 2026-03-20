Domenica 22 marzo e lunedì 23 marzo, anche i protagonisti del Grande Fratello Vip avranno la possibilità di esercitare il proprio diritto di voto in occasione dei Referendum sulla giustizia. Per i concorrenti non sarà necessario inventare fughe rocambolesche dalla Casa: la produzione del reality di Canale 5 ha organizzato tutto nei minimi dettagli per garantire che possano votare in sicurezza e senza interruzioni al gioco.

Licenza di uscita per votare

Chi lo richiederà potrà usufruire di una speciale “licenza di uscita”. Accompagnati dal personale del programma, i concorrenti avranno l’opportunità di recarsi al proprio seggio elettorale e partecipare al referendum come qualsiasi altro cittadino. Questa soluzione permette loro di votare senza compromettere il normale svolgimento della vita nella Casa e senza dover rinunciare a nessuna delle attività del reality.

Voto nella città d’origine

A differenza di altre attività organizzate direttamente all’interno del programma, questa volta i concorrenti non voteranno nella Casa, ma nella propria città di residenza. La produzione si occuperà di tutti gli spostamenti, accompagnandoli fino al seggio elettorale e assicurando che possano recarsi a votare in completa tranquillità. In questo modo, ciascun concorrente potrà esprimere la propria preferenza in totale regolarità e sicurezza. Argomenti grande fratello

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Rientro nella Casa dopo il voto

Una volta terminata l’operazione di voto, la produzione si occuperà anche del ritorno dei concorrenti. Saranno riportati davanti alla celebre porta rossa che segna l’ingresso della Casa, pronti a riprendere il gioco iniziato solo pochi giorni fa. Grazie a questa organizzazione, il diritto di voto viene rispettato senza creare alcuna interruzione del reality.