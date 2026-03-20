Il Grande Fratello Vip è iniziato da pochi giorni e i concorrenti stanno lentamente iniziando a conoscersi. Ibiza Altea e Lucia Ilardo hanno avuto un confronto sulle loro storie passate, raccontando dettagli della vita privata e sentimentale.

Lucia Ilardo: dall’amore con Rosario alla pace con Edoardo

Lucia Ilardo è diventata famosa al grande pubblico grazie alla partecipazione all’ultima edizione di Temptation Island, dove ha fatto coppia con Rosario Guglielmi, suo ex fidanzato.

Durante la chiacchierata con Ibiza, Lucia ha raccontato: "Il mio ex si chiamava Rosario, non ci sono rapporti ad oggi, purtroppo. Io con il mio ex di prima, invece, Edoardo, con cui sono stata insieme 8 anni, il mio primo fidanzato, il mio primo tutto, siamo stati insieme 8 anni. Nonostante non sia finita bene, perché comunque ho scelto di andare avanti con un’altra persona (Rosario, ndr) e non è stato neanche facile accettarlo, perché lui conosceva anche Rosario; però siamo rimasti in buonissimi rapporti. Lui adesso si è rifidanzato, sono contentissima per lui, lo rispetto e gli voglio bene. Invece con Rosario non riusciamo ad avere questo tipo di rapporto, forse perché ci siamo lasciati pubblicamente". Argomenti grande fratello

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Ibiza Altea: l’amore a “Too Hot To Handle Italia” e la fine della relazione con Daniele Iaià

Ibiza Altea è invece nota per la partecipazione al reality Too Hot To Handle Italia. Dopo l’esperienza televisiva, ha avuto una relazione con Daniele Iaià, durata circa un anno e mezzo, terminata di recente.

Ibiza ha spiegato: "Io, ad esempio, non capisco quando blocchi una persona: se mi blocchi mi dai la conferma che vinco, hai capito? A volte ci sono quei momenti in cui non ti senti bene e ti verrebbe da dire 'tutto a posto, stai bene?' Noi abbiamo condiviso tanto. Io e Daniele siamo stati un anno e mezzo insieme dopo il programma. Da quel momento pensi: ‘questa persona non la rivedrò più’. Invece, se due persone si vogliono e si impegnano, si può fare. Per esempio lui quattro giorni dopo era già a Milano. Poi lavorava cinque giorni su sette, quindi veniva a Milano la domenica sera: devo dire che si è impegnato tantissimo. Mi sono innamorata di lui, forse per la prima volta ho provato un amore da ragazzina. Con il papà di mio figlio è stato diverso".