Martina De Ioannon continua a vivere la sua vita tra social e momenti privati.

Nelle ultime ore, l’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso uno selfie allo specchio in completo da palestra nelle sue storie Instagram, scatenando però commenti negativi da parte di alcuni utenti.

Il commento offensivo e la risposta di Martina

Tra i commenti ricevuti, uno in particolare ha colpito l’ex tronista: “Sei chiatta Martina avoglia ad accomodare le gambe”.

Martina ha risposto pubblicando la foto della persona che le aveva scritto il commento, sottolineando come, nonostante l’insulto, l’utente fosse comunque tra i suoi followers. Argomenti uomini e donne

Successivamente, ha condiviso anche la chat privata con l’hater, in cui quest’ultima si difendeva: “Che fenomena… Chiatta è un aggettivo, non un’offesa. Lo sai dottoressa?? Sai cosa… che io per un aggettivo veritiero mi devo sorbire tutti i messaggini dalle tue fannettine del ca**o… I messaggi che mi sono arrivati li vuoi vedere? Vuoi vedere i messaggi? Evitiamo guarda. Ho fatto un commento del ca**o senza pensare alle conseguenze di tutto”.

Martina denuncia l’ipocrisia sui social

In risposta, Martina De Ioannon ha voluto sottolineare il problema dei messaggi offensivi che le persone esposte sui social sono costrette a subire ogni giorno: “Oggi, SOLO oggi. Volevo farvi leggere l’ipocrisia e la cattiveria che subiamo noi persone ‘esposte’ sui social. Credo sia stata una giornata dura per chiarina e io non voglio assolutamente che chi mi sostiene infierisca quindi grazie per il sostegno ma non la insultiamo, noi non siamo come questa gente qui”.