Manuel Maura e Francesca Sorrentino, protagonisti della nona edizione di Temptation Island, sono tornati insieme… di nuovo.

Dopo il programma, i due non sono usciti indenni: Francesca, pur provando ancora sentimenti per Manuel, aveva deciso di lasciare il villaggio da sola per dare priorità a sé stessa. Nei mesi successivi avevano tentato di riprendere la relazione, senza però ottenere i risultati sperati.

L’esperienza a Uomini e Donne di Francesca Sorrentino

Dopo la separazione, Francesca Sorrentino ha deciso di mettersi in gioco come tronista a Uomini e Donne. L’esperienza, però, è stata burrascosa: dopo alcune esterne, Francesca ha scelto Gianluca Costantino, ma la loro conoscenza è durata solo pochi giorni.

Tornata single, l’ex tronista ha provato a conoscere nuove persone, ma il suo cuore l’ha riportata ancora una volta da Manuel Maura.

Il ritorno ufficiale di Manuel e Francesca

Negli ultimi mesi, la coppia ha ufficializzato il ritorno di fiamma, prima pubblicando alcune foto insieme a Londra e poi attraverso una dolce dedica di Manuel Maura per il compleanno di Francesca Sorrentino.

Nonostante la felicità, i due hanno deciso di mantenere riservata la relazione, condividendo pochissimo sui social, suscitando curiosità tra i fan. Argomenti temptation island

Le dichiarazioni di Manuel Maura a Radio Radio

Recentemente, Manuel Maura è stato ospite di Giada Di Micieli nel programma Non succederà più su Radio Radio, parlando del ritorno di fiamma con Francesca Sorrentino: "È passato qualche anno dalla nostra partecipazione a Temptation Island… La verità è che stavamo pranzando a casa dai miei e uscì la pubblicità e mia mamma disse: ‘Ma iscrivetevi perché vi prendono sicuro a voi’, e poi iscrisse Francesca. Scrisse lei. Però eravamo d’accordo insieme".

Sulla possibilità di ripetere l’esperienza nel reality, Manuel ha aggiunto: "È stata un’esperienza unica. Forse lo rifarei più da single, perché da fidanzato è impegnativa. È complicatissimo non scivolare. Devi rendere conto a un’altra persona a cui vuoi bene, quindi non è facile. Ma sì, lo rifarei da solo, da Manuel".

La situazione attuale della coppia

Riguardo alla loro vita sentimentale attuale, Manuel Maura ha dichiarato: "Sono molto sereno, sto bene. Il ritorno con Francesca? Sì, è tornato, e ben venga. È un bel momento felice e me lo sto godendo".

Per quanto riguarda progetti futuri, Manuel ha preferito mostrarsi cauto: "La progettualità ad oggi è godersi il momento, vivere il giorno per giorno e cercare di star bene. Non fare troppi programmi a lungo termine perché la vita è imprevedibile. Credo un po’ al destino e siamo felici di questo lieto fine".