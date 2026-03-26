Oriana Marzoli, nota in Italia per la sua partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip, stata ufficialmente espulsa da “La Casa de los Famosos”, il reality show trasmesso da Telemundo, dopo 37 giorni di permanenza. Si tratta di un evento senza precedenti: per la prima volta nella storia del format, un concorrente è stato eliminato con un cartellino rosso, segnando una svolta significativa nelle dinamiche del programma.

Espulsione storica: cosa è successo nella casa

Dopo settimane segnate da tensioni, scontri e provocazioni continue, la produzione ha deciso di intervenire direttamente, bypassando il tradizionale sistema di eliminazione basato sul voto del pubblico.

Durante una fase di nomination, in cui i concorrenti erano stati posizionati su una lavagna per decretare chi dovesse uscire, è arrivata la decisione definitiva: Oriana Marzoli è stata espulsa con un cartellino rosso.

Le prime parole di Oriana dopo l’uscita

Dopo aver lasciato la casa e incontrato i conduttori, Oriana Marzoli ha condiviso le sue prime impressioni: “È un sollievo essere fuori, perché non mi piaceva affatto non potermi esprimere”.

L’influencer spagnola ha sottolineato come l’esperienza sia stata intensa, ma anche limitante dal punto di vista personale, ribadendo di essere rimasta sempre fedele a sé stessa.

Clima teso e convivenza difficile

Nel corso della sua permanenza, Marzoli ha descritto un ambiente caratterizzato da provocazioni costanti, difficoltà di comunicazione e atmosfere ostile. Argomenti grande fratello

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Secondo l’ex gieffina, era impossibile instaurare un dialogo costruttivo: “Urlavano e cantavano sempre, era impossibile parlare con l’altro gruppo”.

Ha inoltre raccontato di aver chiesto a un altro concorrente di eliminarla, esasperata dalla situazione.

“Sono rimasta me stessa”: la difesa di Oriana

Nonostante le polemiche, Oriana Marzoli ha difeso il suo comportamento, dichiarando di non aver mai oltrepassato certi limiti: “Non picchio nessuno, non spingo nessuno…”.

Ha ribadito che la sua strategia si è basata sull’autenticità, rifiutando qualsiasi forma di recitazione o costruzione artificiale del personaggio: “Non potevo fingere di essere qualcun altro”.