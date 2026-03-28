Grande Fratello Vip, Antonella Elia furiosa con Ibiza Altea: "Vergognati, sei una falsa traditrice!"

La Casa Grande Fratello Vip si è trasformata in una polveriera dopo la quarta puntata andata in onda ieri, venerdì 27 marzo. Questa mattina, Ibiza Altea ha pronunciato un semplice “buongiorno” entrando in cucina, ma tanto è bastato a scatenare la reazione furiosa di Antonella Elia, già provata dalle tensioni accumulate nei giorni precedenti.

Antonella Elia attacca Ibiza Altea: “Sei falsa e ipocrita”

La showgirl non ha perso tempo e ha attaccato duramente l’influencer: “Tu semini zizzania, vuoi far credere di essere quello che non sei. Mi stai antipatica perché sei falsa e non mi venire a salutare”.

Parole durissime che hanno lasciato Ibiza Altea visibilmente spiazzata, incapace inizialmente di replicare.

Ma Antonella Elia ha continuato senza freni: “Sei falsa, sei ipocrita e getti fango sulle donne. Evidentemente pensi di essere la strafiga”

La replica di Ibiza Altea: “Perché una donna deve attaccarne un’altra?”

Dopo un primo momento di sorpresa, Ibiza Altea ha provato a difendersi: “Questo me lo hai detto tu ieri sera e io ti ho risposto. Perché una donna dovrebbe buttare giù un’altra donna sul fatto di essere bella?”. Argomenti grande fratello

antonella elia

Una risposta che ha cercato di riportare la discussione su un piano più riflessivo, ma senza successo.

La chiusura definitiva: “Non mi salutare più”

La discussione si è conclusa con un’ultima, durissima dichiarazione di Antonella Elia: “Ma chissenefrega della tua bellezza, sei una falsa, bugiarda, traditrice. Vergognati e non mi salutare”.

Dopo queste parole, la showgirl ha lasciato la cucina, chiudendo ogni possibilità di chiarimento.

Nomination incrociate e tensione sempre più alta

A rendere il clima ancora più pesante ci pensano le nomination: le due concorrenti si sono infatti votate reciprocamente. Se Ibiza Altea ha incassato il colpo con apparente calma, Antonella Elia sembra aver preso la situazione molto sul personale, alimentando ulteriormente lo scontro.