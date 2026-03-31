GF Vip, Alessandra Mussolini non crede che Adriana Volpe abbia il ciclo, si arriva allo scontro: “Vergognati vipera”

Momento di tensione al Grande Fratello Vip durante la quinta puntata, quando Alessandra Mussolini ha deriso Adriana Volpe insinuando che non possa avere ancora il ciclo mestruale. La conduttrice, visibilmente furiosa, si è dissociata da questo tipo di televisione e ha rifiutato di condividere dettagli così privati in diretta.

Tutto è iniziato con una prova in confessionale

La vicenda ha avuto inizio dopo una prova apnea richiesta dagli autori: "Chi di voi vuole fare il bagno?". Inizialmente Adriana Volpe aveva accettato, ma poi ha scoperto che avrebbe dovuto asciugarsi rapidamente e restare in diretta con i capelli bagnati.

A quel punto, Adriana Volpe ha spiegato: "Non lo posso fare perché ho il ciclo".

Antonella Elia ha reagito: "Ma perché la gente si inventa palle su palle? Ma è follia".

Successivamente, Alessandra Mussolini ha commentato: "Ma quale ciclo? Al limite ha il triciclo. Se lei ha il ciclo, io sono incinta. Dai su, il miracolo del Grande Fratello". Argomenti grande fratello

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La reazione di Adriana Volpe in diretta

In diretta, Adriana Volpe ha appreso l’insinuazione di Alessandra Mussolini e ha replicato: "Non vedo perché in prima serata io debba andare a parlare di cose private mie. Siete vergognose. Che tristezza, questa è una pagina di televisione di uno squallore… bruttissima. Questo tipo di televisione non mi rappresenta. Queste provocazioni non le voglio più ricevere e subire. Sanno quanto sono stata male questa settimana. Mi dissocio da questo contenuto televisivo, non faccio questo tipo di televisione. Vergognati. Sei scandalosa. Mi hai umiliato come donna e come madre. Se questo è il contenuto che vogliamo fare, vi prego, mandatemi fuori. Sei una vipera".

L’intervento delle opinioniste

A difesa di Adriana Volpe sono intervenute le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Selvaggia Lucarelli ha chiarito: "Alessandra intendeva dire che Adriana si sia inventata il ciclo perché è in un’età in cui non arriva più. Volpe si è dimostrata una signora e ha tutte le ragioni del mondo a non parlarne. Al posto vostro chiederei scusa. Non fare la furba Alessandra".

Cesara Buonamici ha definito Alessandra Mussolini e Antonella Elia come due "iene", sottolineando la gravità del comportamento.