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Amici 25, anticipazioni terza puntata del Serale: sfide, ospiti e un nuovo eliminato

Amici 25, anticipazioni terza puntata del Serale: sfide, ospiti e un nuovo eliminato

Tra sfide di canto e ballo, guanti di sfida e ospiti speciali come Elisabetta Canalis e Tommaso Paradiso, al ballottaggio finale sono finiti Angie, Plasma e Caterina

(2 minuti di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

La terza puntata del serale di Amici 25, registrata oggi presso gli Studi Elios di Roma, andrà in onda sabato 4 aprile. Le anticipazioni ufficiali pubblicate da SuperGuidaTv rivelano tutte le sfide, i vincitori delle manche e gli ospiti speciali della serata.

Nella prima puntata sono stati eliminati Michele, Opi e Antonio, mentre sabato scorso è stato eliminato Simone, dopo che il ballottaggio tra Valentina e Caterina era terminato in parità. La terza puntata, quindi, è iniziata con un nuovo ballottaggio tra le due, che ha visto l’eliminazione di Valentina.

Ospiti della serata

  • Elisabetta Canalis e Nicolas Maupas sono stati ospiti di Password, il gioco condotto da Alessandro Cattelan.
  • Enrico Brignano è stato l’ospite comico della serata.
  • Tommaso Paradiso ha animato la puntata come ospite musicale.

Squadre al serale

Al momento della terza registrazione, queste sono le squadre:

Squadra Zerbi–Celentano:
Caterina (cantante), Elena (cantante), Emiliano (ballerino), Nicola (ballerino), Plasma (cantante), Riccardo (cantante)

Squadra Emanuel Lo–Pettinelli:
Alessio (ballerino), Gard (cantante), Kiara (ballerina)

Squadra Peparini–Cuccarini:
Alex (ballerino), Angie (cantante), Lorenzo (cantante)

Prima manche: Zerbi-Cele vs Cucca-Pepa

  • Vince la manche Zerbi-Cele.
  • In nomination finiscono Angie e Alex, con Angie che va al ballottaggio.

Sfide principali:

  • Emiliano vs Angie: Emiliano balla Run Boy Run, Angie canta Fastidio. Vince Emiliano.
  • Guanto di sfida tra Alex e Nicola annullato perché ritenuto non equo.
  • Caterina vs Lorenzo: Caterina canta Mariposa, Lorenzo canta Stella stai. Vince Lorenzo.
  • Alex vs Nicola: Alex balla Can’t Stop the Beat, Nicola balla ‘O Surdato ‘Nnamurato. Vince Nicola.
  • Al ballottaggio finale: Angie canta 7 Rings e Alex balla un tango con Mattia. Vince Angie.

Seconda manche: Petti-Lo vs Zerbi-Cele

  • Vince la manche Petti-Lo.
  • Al ballottaggio finiscono Emiliano, Caterina ed Elena.

Sfide principali:

  • Alessio vs Plasma: Alessio fa un mix di Rosalia, Plasma canta Un mondo d’amore. Vince Alessio.
  • Elena vs Kiara: Elena canta Blowing in the Wind, Kiara balla Ragazza sola. Vince Elena.
  • Riccardo in duetto con Caterina vs Kiara: Riccardo e Caterina cantano Piccola Anima, Kiara balla Guapparia. Vince Kiara.

Ballottaggio: Riccardo canta l’inedito Un minuto in più, Caterina canta Nothing Compares to You. Eliminata Caterina.

Terza manche: Petti-Lo vs Zerbi-Cele

  • Vince la manche Petti-Lo.
  • Al ballottaggio finiscono Plasma, Nicola ed Elena.

Sfide principali:

  • Guanto di intonazione: Gard vs Plasma. Plasma si rifiuta, punto a tavolino a Gard.
  • Riccardo vs Alessio: Riccardo canta Portami a ballare, Alessio balla Poker Face. Vince Riccardo.
  • Guanto di hip hop su Get Busy: Nicola vs Alessio. Vince Nicola per la performance applaudita dal pubblico.

Ballottaggio finale: Angie, Plasma e Caterina.

 

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