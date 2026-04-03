Amici 25, anticipazioni terza puntata del Serale: sfide, ospiti e un nuovo eliminato

La terza puntata del serale di Amici 25, registrata oggi presso gli Studi Elios di Roma, andrà in onda sabato 4 aprile. Le anticipazioni ufficiali pubblicate da SuperGuidaTv rivelano tutte le sfide, i vincitori delle manche e gli ospiti speciali della serata.

Nella prima puntata sono stati eliminati Michele, Opi e Antonio, mentre sabato scorso è stato eliminato Simone, dopo che il ballottaggio tra Valentina e Caterina era terminato in parità. La terza puntata, quindi, è iniziata con un nuovo ballottaggio tra le due, che ha visto l’eliminazione di Valentina.

Ospiti della serata

Elisabetta Canalis e Nicolas Maupas sono stati ospiti di Password , il gioco condotto da Alessandro Cattelan .

e sono stati ospiti di , il gioco condotto da . Enrico Brignano è stato l’ospite comico della serata.

è stato l’ospite comico della serata. Tommaso Paradiso ha animato la puntata come ospite musicale.

Squadre al serale

Al momento della terza registrazione, queste sono le squadre:

Squadra Zerbi–Celentano:

Caterina (cantante), Elena (cantante), Emiliano (ballerino), Nicola (ballerino), Plasma (cantante), Riccardo (cantante)

Squadra Emanuel Lo–Pettinelli:

Alessio (ballerino), Gard (cantante), Kiara (ballerina)

Squadra Peparini–Cuccarini:

Alex (ballerino), Angie (cantante), Lorenzo (cantante)

Prima manche: Zerbi-Cele vs Cucca-Pepa

Vince la manche Zerbi-Cele .

. In nomination finiscono Angie e Alex, con Angie che va al ballottaggio.

Sfide principali:

Emiliano vs Angie : Emiliano balla Run Boy Run, Angie canta Fastidio. Vince Emiliano .

: Emiliano balla Run Boy Run, Angie canta Fastidio. Vince . Guanto di sfida tra Alex e Nicola annullato perché ritenuto non equo.

tra e annullato perché ritenuto non equo. Caterina vs Lorenzo : Caterina canta Mariposa, Lorenzo canta Stella stai. Vince Lorenzo .

: Caterina canta Mariposa, Lorenzo canta Stella stai. Vince . Alex vs Nicola : Alex balla Can’t Stop the Beat, Nicola balla ‘O Surdato ‘Nnamurato. Vince Nicola .

: Alex balla Can’t Stop the Beat, Nicola balla ‘O Surdato ‘Nnamurato. Vince . Al ballottaggio finale: Angie canta 7 Rings e Alex balla un tango con Mattia. Vince Angie.

Seconda manche: Petti-Lo vs Zerbi-Cele

Vince la manche Petti-Lo .

. Al ballottaggio finiscono Emiliano, Caterina ed Elena.

Sfide principali:

Alessio vs Plasma : Alessio fa un mix di Rosalia, Plasma canta Un mondo d’amore. Vince Alessio .

: Alessio fa un mix di Rosalia, Plasma canta Un mondo d’amore. Vince . Elena vs Kiara : Elena canta Blowing in the Wind, Kiara balla Ragazza sola. Vince Elena .

: Elena canta Blowing in the Wind, Kiara balla Ragazza sola. Vince . Riccardo in duetto con Caterina vs Kiara: Riccardo e Caterina cantano Piccola Anima, Kiara balla Guapparia. Vince Kiara.

Ballottaggio: Riccardo canta l’inedito Un minuto in più, Caterina canta Nothing Compares to You. Eliminata Caterina.

Terza manche: Petti-Lo vs Zerbi-Cele

Vince la manche Petti-Lo .

. Al ballottaggio finiscono Plasma, Nicola ed Elena.

Sfide principali:

Guanto di intonazione: Gard vs Plasma . Plasma si rifiuta, punto a tavolino a Gard .

. Plasma si rifiuta, punto a tavolino a . Riccardo vs Alessio : Riccardo canta Portami a ballare, Alessio balla Poker Face. Vince Riccardo .

: Riccardo canta Portami a ballare, Alessio balla Poker Face. Vince . Guanto di hip hop su Get Busy: Nicola vs Alessio. Vince Nicola per la performance applaudita dal pubblico.

Ballottaggio finale: Angie, Plasma e Caterina.