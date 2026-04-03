Amici 25, anticipazioni terza puntata del Serale: sfide, ospiti e un nuovo eliminato

La terza puntata del serale di Amici 25, registrata oggi presso gli Studi Elios di Roma, andrà in onda sabato 4 aprile. Le anticipazioni ufficiali pubblicate da SuperGuidaTv rivelano tutte le sfide, i vincitori delle manche e gli ospiti speciali della serata.
Nella prima puntata sono stati eliminati Michele, Opi e Antonio, mentre sabato scorso è stato eliminato Simone, dopo che il ballottaggio tra Valentina e Caterina era terminato in parità. La terza puntata, quindi, è iniziata con un nuovo ballottaggio tra le due, che ha visto l’eliminazione di Valentina.
Ospiti della serata
- Elisabetta Canalis e Nicolas Maupas sono stati ospiti di Password, il gioco condotto da Alessandro Cattelan.
- Enrico Brignano è stato l’ospite comico della serata.
- Tommaso Paradiso ha animato la puntata come ospite musicale.
Squadre al serale
Al momento della terza registrazione, queste sono le squadre:
Squadra Zerbi–Celentano:
Caterina (cantante), Elena (cantante), Emiliano (ballerino), Nicola (ballerino), Plasma (cantante), Riccardo (cantante)
Squadra Emanuel Lo–Pettinelli:
Alessio (ballerino), Gard (cantante), Kiara (ballerina)
Squadra Peparini–Cuccarini:
Alex (ballerino), Angie (cantante), Lorenzo (cantante)
Prima manche: Zerbi-Cele vs Cucca-Pepa
- Vince la manche Zerbi-Cele.
- In nomination finiscono Angie e Alex, con Angie che va al ballottaggio.
Sfide principali:
- Emiliano vs Angie: Emiliano balla Run Boy Run, Angie canta Fastidio. Vince Emiliano.
- Guanto di sfida tra Alex e Nicola annullato perché ritenuto non equo.
- Caterina vs Lorenzo: Caterina canta Mariposa, Lorenzo canta Stella stai. Vince Lorenzo.
- Alex vs Nicola: Alex balla Can’t Stop the Beat, Nicola balla ‘O Surdato ‘Nnamurato. Vince Nicola.
- Al ballottaggio finale: Angie canta 7 Rings e Alex balla un tango con Mattia. Vince Angie.
Seconda manche: Petti-Lo vs Zerbi-Cele
- Vince la manche Petti-Lo.
- Al ballottaggio finiscono Emiliano, Caterina ed Elena.
Sfide principali:
- Alessio vs Plasma: Alessio fa un mix di Rosalia, Plasma canta Un mondo d’amore. Vince Alessio.
- Elena vs Kiara: Elena canta Blowing in the Wind, Kiara balla Ragazza sola. Vince Elena.
- Riccardo in duetto con Caterina vs Kiara: Riccardo e Caterina cantano Piccola Anima, Kiara balla Guapparia. Vince Kiara.
Ballottaggio: Riccardo canta l’inedito Un minuto in più, Caterina canta Nothing Compares to You. Eliminata Caterina.
Terza manche: Petti-Lo vs Zerbi-Cele
- Vince la manche Petti-Lo.
- Al ballottaggio finiscono Plasma, Nicola ed Elena.
Sfide principali:
- Guanto di intonazione: Gard vs Plasma. Plasma si rifiuta, punto a tavolino a Gard.
- Riccardo vs Alessio: Riccardo canta Portami a ballare, Alessio balla Poker Face. Vince Riccardo.
- Guanto di hip hop su Get Busy: Nicola vs Alessio. Vince Nicola per la performance applaudita dal pubblico.
Ballottaggio finale: Angie, Plasma e Caterina.